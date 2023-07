Hosszú kígyózó sor alakult ki Magyaralmás térségében a 81-esen. A lassan haladó menetoszlop néha-néha meg is áll. Mint kiderült az egyébként is erős 8:00 környéki forgalomban egy fehér kisbusz halad Székesfehérvár felé villogó elakadásjelzővel. A vélhetően műszaki hibás jármű mögött feltorlódott sor nehezen tudja előzni a lassú buszt, hiszen folyamatos a szembejövő forgalom is.