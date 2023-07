A komáromi Endresz Csoport Egyesület elnöke, Arlett Tamás beszédében rámutatott: a pilóták életét jól ismerjük, ám – tette fel a kérdést – „Mondhatjuk-e az óceán átrepülése után 92 évvel, hogy minden a helyén van? Az események feldolgozása, a résztvevők elismerése és megismertetése a magyar közvéleménnyel teljes mértékben megtörtént? Sajnos, nem mondhatjuk! – fogalmazott az elnök, aki szerint ugyan sok minden történt az elmúlt években annak érdekében, hogy ez a korábban agyonhallgatott esemény bekerüljön a köztudatba, de van még mit tenni! Fel kell dolgozni többek között Magyar Sándor és Endresz Györgyné sorsát és hagyatékát, de ide tartozik Szalay Imre Emil, a Michigan állambeli Flintben élő húsiparos sorsának felkutatása is, aki több ezer dollárral járult hozzá ahhoz, hogy az óceánrepülés álomból valósággá válhasson. Szintén feldolgozásra vár, olasz forrásokra is támaszkodva, Endresz György halála, illetve annak körülményei, de a felsorolásban szerepelt a Lockheed Sirius típusú repülőgép, a Justice for Hungary, mint nemzeti szimbólum újjáépítése is.

Arlett Tamás, a megemlékezés egyik szónoka

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A megemlékezés érdekes színfoltja volt Gáspár János, a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány elnökének, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület tagjának rögtönzött előadása arról, hogyan és hány helyen őrzik a világban Endresz György emlékét. Az ünnepség hallgatói többek között megtudhatták, hogy – az egyébként ma is létező - római reptéren, ahol 1932-ben a pilóta életét vesztette, az olaszok a baleset után emlékoszlopot állítottak. A háborút követően aztán a római Magyar Nagykövetség moszkovita diplomatái titokban kidöntötték és máig ismeretlen helyen ástak el. Nagy szenzáció lenne, ha ez előkerülne!

A megemlékezés előtt a tököli repülőtér vezetője, Talabos Gábor és három pilótája, négy géppel rótta le tiszteletét a helyszín felett, ahol a felállított sátrakban a magyar óceánátrepülésről készült tablókiállítást is meg lehetett tekinteni.