Harmadszorra kel új életre Székesfehérváron a volt Technika Háza, későbbi Civil Központ. Hamarosan „közösségi tudásközpontként” működik tovább, ahol a Titkok háza mellett helyet kap a Kodolányi János Egyetem több kutatóintézete és hallgatói információs irodája, továbbá a Kodolányi János Gimnázium, valamint az Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola.

A felújítási munkálatok a nyár folyamán javában zajlanak – így sajnos idén a nyári szünetben nem áll nyitva a Titkok háza a szünidejüket töltő táborozó gyerekek előtt -, szeptembertől pedig már oktatási munka is folyik az épületben. Helyszíni bejárást tartott az épületben Vargha Tamás miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Molnár Tamás önkormányzati képviselő, valamint Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem fenntartó testületének elnöke.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A bejáráson elhangzott: a Civil Közösségi Szolgáltató Központ a továbbiakban is itt lesz elérhető, de helyet kap a tervezett E-Sport terem és egy kávézó is. A földszinten megújul az aula, továbbá korszerű világítás és led paneles kijelzők, valamint oktatóterem és közösségi tér is lesz. A földszint 75 millió forintos beruházását részben az CLLD finanszírozási alap, részben a Kodolányi János Egyetem, valamint a Titkok Háza Tudományos Élményközpont támogatta. Az emeleti terek megújulása is tervben van – derült ki a bejáráson -, ám ettől függetlenül az oktatói munka szeptembertől már ott is megkezdődik.