Székesfehérváron a napokban mintegy ötven helyszínen adtak át út-, járda- és parkolófelújításra munkaterületet a Saára Gyula Útfelújítási Program keretén belül. Ezek közé tartozik az említett rész is. Az átadáson Molnár Tamás a terület önkormányzati képviselője elmondta: - Még 2018-ban ígérte meg a városvezetés a környék lakóinak, hogy ebben az önkormányzati ciklusban elkezdődik az útburkolat felújítása az Erzsébet út és a Lövölde utca között. Most érkezett el a pillanat, hamarosan elkezdődik a munka is.

Az önkormányzati képviselő egyúttal kérte az érintett utcákban élők türelmét, hiszen minden útfelújítás kényelmetlenséggel – többek között zajjal, forgalomkorlátozással - is jár, ám a végeredmény vélhetőleg kárpótol majd mindenkit!

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A beruházás önkormányzati forrásból, a Saára Gyula Útfelújítási Program keretén belül valósul meg, értéke nagyjából 50 millió forint. Molnár Tamás hozzátette, a Lövölde utcában is elkezdődik a járda felújítása, ami szintén régi kérése a fehérváriaknak. - Úgy terveztük a körzetben az útfelújításokat, hogy minden helyen előre tudjunk lépni. A Deák Ferenc utcában mindkét oldalon történt felújítás, amit a páros oldalon továbbra is folytatni fogunk. A Béke téren is el tudtuk kezdeni az útfelújítást, a Horvát István lakótelep útjai teljesen megújultak – hangzott el a terület átadásán.

A munka hivatalos befejezési határideje december 15.