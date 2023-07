Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott új piactér kialakítására, ahol egy vásárcsarnok is helyet kap, és erre közel 830 millió forintot nyert. A munkálatok jelenleg is zajlanak éppúgy, mint a városközpont megújulásának másik beruházásának kapcsán. A barnamezős területek rehabilitációja projektre is sikeresen pályázott a település vezetése, így a versenyképes üzlet- és iroda szolgáltatásainak fejlesztésére több mint 1 milliárd forint jutott. A két projekthez tartozó alapkőletétel július 20-án délelőtt zajlott a Luzsénszky-kastély, a hozzá tartozó lovarda, az üzleteknek és irodáknak otthont adó épület és a városi piac magas építményével körbehatárolt udvaron. A burkolók és a bádogos csapatok munkazaja által kísérve történt az alapkőletétel.

-Várostörténeti jelentősége van, és városszerkezeti szempontból is fontos, Mór város újkori, sőt talán mindenkori történelmében is kiemelkedő jelentőségű beruházás zajlik itt és elsősorban nem forint értékben, hanem az épületegyüttest, a műszaki tartalmat tekintve. A műemlékileg is védett városközpont szerkezetében jelentős változások álltak be az új épületekkel. Arról nem beszélve, hogy a magyarországi városokat nézve az elsők között vagyunk abban a tekintetben, hogy képesek voltunk egy olyan projektet összeállítani és elfogadtatni, hogy a környezetvédelmi beruházást követően mintegy 80 parkolóhely került a föld alá, ezzel is védve a parkjainkat, zöld övezeteinket, fogalmazott az alapkőletételt követően Fenyves Péter polgármester.

Fontos lépés volt a korábbi piac terület rendezése, hiszen a város életében a pénteki piacnap egy valódi nyüzsgéssel teli időszak. Móron még léteznek kofák, árusítást is végző őstermelők, de emellett egy megszokott találkozási pont is egyben ez a terület. Mint megtudtuk, nagyon készül már a piaci árusok egyébként rendkívül összeszedett, összetartó és kitartó társasága, hogy birtokba vegye a piacot, melyben lesz egy zárt vásárcsarnok is, ahol télen is lehet válogatni az asztalra rakott portékák között.

A piacon túl is kap a közösség egy területet, amit sokféle módon fel lehet használni a jövőben.

-Egy új, a feltörekvő társadalmi réteget is be fog hozni a jelenleg zajló felújítást, illetve átépítést követően a lovarda épülete. A leendő Fiatalok Házában úgy tud majd szórakozni a város fiatalsága, hogy nem zavarják tevékenységükkel a lakosokat. Ez az épület nagyon régi és csehsüveg boltozattal épült, aminek következtében kiváló akusztikával rendelkezik. Arról nem beszélve, hogy a városközpont átépítésének köszönhetően a város polgárai, ha csak képletesen is, de birtokba vehetik majd a polgármesteri hivatal épületét, vagyis a Luzsénszky-kastélyt, melynek udvarát bekapcsoljuk a város vérkeringésébe, vagyis sétálhatnak, beszélgethetnek a helyiek a városháza udvarán és a hétvégéken tartott rendezvényeken is ott tölthetik az időt, hiszen lehetnek itt színházi előadások vagy akár zenei estek is.