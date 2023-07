Mint írtuk immáron egy éve ez a helyzet és az ott élők attól tartanak, hogy egy nagyobb vihar vagy szél alkalmával leszakadtnak a kábelek és valaki megsérül, netán az autóikban keletkezik kár, amelyek pont a levált vezetékek alatt parkolnak. Egy lakó szerint többször próbálkoztak már az elmúlt pár évben, hogy megjavítsák a hibát, de nem tudták, hogy pontosan kihez fordulhatnának, így nem történt előrelépés az ügyben. Majd szerkesztőségünkhöz keresték fel segítségért.

Már megkeresésükkor felvettük a kapcsolatot a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint az E.ON-nal és válaszuk alapján világossá vált, hogy távközlési kábelekről lehet szó, így utánajártunk, hogy melyek azok a szolgáltatók, akik az érintett társasházakban jelen vannak. Közülük a Telekom már aznap visszajelzett, hogy nem hozzájuk tartoznak a vezetékek, majd nem sokkal később a Digi is, hogy nekik szintén nincs föld feletti kábelük az említett területen. Végül pedig a Vodafone-tól is választ kaptunk, melyből kiderült, hogy a hozzájuk tartozó vezetékek lógnak és szakembereik már dolgoznak is a vezetékek helyreállításán.

„A Vodafone szakemberei már dolgoznak a meghibásodás mihamarabbi helyreállításán, addig is az ügyfelek szíves elnézését és türelmét kérjük”.