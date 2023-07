A faluban lassan egy évszázada minden évben megtartják a szüreti felvonulást, elmaradás csak ritkán fordult elő, így pl. legutóbb a Covid miatti lezárások idején. A hagyományhoz azonban ma is ragaszkodnak és mindent úgy csinálnak, ahogy az régen is volt. A menetben ott van többek között a kisbíró, a bíró, a bíróné, a csőszlegények és a csőszleányok. Tabajdon még élő zeneszó kíséri a felvonulást, az éneket, a táncot, és a délutánt záró esti bálon is a szokásoknak megfelelően díszítik fel a művelődési házat, ahol aztán, ha szőlőlopáson kapnak valakit a bál folyamán, annak fizetnie kell! Ahogy mindig is kellett.

- A menetben egy ideje megvannak az állandó lovaskocsisaink is, akik viszik a szereplőket, meg a gyerekeket. Nálunk egy időben a kisbíró szerepét is gyerekek játszották, de aztán egy idő után visszatértünk a felnőttekre, mert hitelesebben hangzik a szöveg az ő szájukból. A felvonulás minden évben a kultúrháztól indul és az Alszeg érintésével Alcsút központjába érkezik. Ez is egy régi szokás, az alcsútiak is átjönnek Tabajdra táncolni, amikor náluk van szüreti felvonulás, így mi is átmegyünk Alcsútra – mesélte Vancsóné Dancsi Szilvia, helyi művelődésszervező.

Eddig tíz pár jelentkezett, de július 27-ig további szereplőket várnak, akik a művelődési házban, telefonon, vagy akár Messengeren is kereshetik a művelődésszervezőt. A jelentkezők több alkalommal is próbálnak az október 14-re tervezett szüreti felvonulás előtt, hogy Csordásné Bárányos Márta, Vancsóné Dancsi Szilvia, illetve Kollár Tibor segítségével betanulják a táncokat és az énekeket.