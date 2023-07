Befejeződtek a településen Fő út 55-59. és a Fő út 68-78. szám alatti ingatlanok előtt az árok iszaptalanításának, kotrásának munkálatai a napokban. A Malom-csatornába befolyó rész területének tisztítása Fő út 59. majd a másik oldalon a Fő út 78. irányába tartott. A munkák befejezésének idejét a hónap végére tervezték, de idő előtt sikerült a kivitelezőnek befejeznie. Annak érdekében, hogy a kotrás, ezáltal a hirtelen meginduló csapadékvíz elvezetése biztosított legyen, és az akadálytalanul tudjon a befogadó felé haladni, az érintett ingatlanok előtt lévő átereszek karbantartása, tisztítása, valamint a beszakadt nem javítható átereszek cseréje is fontos – tájékoztatta a Feol.hu-t Varga Tünde polgármester.

Az ingatlan előtti áteresz karbantartása - amennyiben szükséges a cseréje - a tulajdonosok felelőssége, ami nem csak az idei időjárást figyelembe véve, de a tavaly történt villámárvízre is emlékezve, igen fontos feladat.

Mint megtudtuk, a kivitelező az árok tisztítása közben helyeként fél méter iszapot is eltávolított. A kikotort földet az általános iskolával szemben lévő, emlékművet körülvevő egyenetlen talajra hordták, ezzel is kiegyenlítve azt. Mint a polgármester elmondta, már csak egy homokos talaj réteget kell a felszínére teríteni és készen áll a füvesítésre, ezzel is megszépítve az emlékmű környezetét. A Fű utcai árok kikotrásával egy ismételt, szélsőségesen csapadékos időjárás sem tud villámárvizet okozni a településen a jövőben.