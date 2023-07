Az úgynevezett összevezetéses eboltást július 17-én hétfőn 16 és 17 óra között a csabdi polgármesteri hivatal előtt, majd 17-17.30 óra között Vasztélypusztán tartják. Az oltásra vigyék magukkal a kutya oltási igazolványát is, amit, amennyiben még régi típusú, újra cserél majd az állatorvos. Az oltás csak egészséges állatnak adható be, ezért beteg ebet ne vigyenek! Az oltást végző orvos egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy csak chippel ellátott kutyák oltására van lehetőség. Minden felmerülő kérdéssel Tajthy Gábor állatorvost lehet keresni a 20/941-7873-as mobilszámon.