Idén tavasszal viharos gyorsasággal és körülmények között távozott a kastély korábbi finn bérlője, aki után csak a nagy kérdőjel maradt: hogyan fogják hasznosítani a jövőben az állam tulajdonában, de az önkormányzat fenntartásában lévő épületet, amely aközé az ötven kastély közé tartozik, amelyeket az állam nem szándékozik eladni. Úgy tűnik, van megoldás a kérdésre.

Szerda délelőtt hatalmas befőttesüvegek, bennük különféle növényrészek, farönkök, könyvek és rengeteg doboz fogadott a kastély aulájában, ahol egykor nagy tükör, asztal és néhány szék állt. A földszint egymásba nyíló szobáiban és mindenfelé, ahová csak néztem, ugyanilyen volt a látvány. A „sorminta” csak a gróf egykori lakosztályában tört meg, ahol a falnak támasztva színes információs táblák várják, hogy végleges helyükre kerüljenek. Majd. Nemsokára. Merthogy, egyelőre még a költözés „legvastagabbja” zajlik.

A költözésben Gáll Attila, polgármester is segített Fotó: Borsányi Bea/ Fejér Megyei Hírlap

Európai viszonylatban is kiemelt értékű herbáriumi gyűjtemény, szakkönyvtár és génbank megóvásában segít a Magyar Kertörökség Alapítvány a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel együttműködve. A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány által létrehozott és fenntartott gyűjtemény Budakesziről kerül az iszkaszentgyörgyi kastélyba, amely jóval nagyobb – bár még így is kétséges, hogy elfér-e majd minden – és jobb állapotban van.

A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány 1995-ben alakult, munkatársai azt tűzték ki célul, hogy a világ mérsékelt övi fás növényeit minél jobban megismerjék, illetve megismertessék. Mára a mintegy 250 ezer herbáriumi mintával és közel 89 ezer eltérő gyűjtéssel Európában az 52. legnagyobb ilyen gyűjteményt hozták létre. Ha viszont csak a dokumentált fás növények számát nézzük, még kiemelkedőbb helyre kerül a gyűjtemény. Ez költözik most a Fehérvár közeli kistelepülésre. A gyűjtemény mellett a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány dokumentációs központja is az Amadé–Bajzáth–Pappenheim kastély egyik szárnyában lel új otthonra.

De miért jó ez a falunak? - Az épületet körülölelő kastélypark teraszos kialakítása, a neobarokk, a kor divatját követő, úgynevezett formal garden egyedülállónak számított és számít ma is a magyarországi történeti kertek sorában. Az MKA és a NÖF közötti, az iszkaszentgyörgyi kastélypark fenntarthatósági modelljéről szóló együttműködés keretében a kutatóközpont jóvoltából is kerülnének különleges növények a parkba, amivel nem csak az eredeti dendrológiai gyűjtemény, de Iszkaszentgyörgy is gazdagodhat – mondta kérdésünkre Gáll Attila, polgármester.

A kastélyban helyet kapó dendrológiai és expedíció-történeti kiállítás a tervek szerint idén év végétől fogad majd látogatókat.