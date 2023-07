A Saára Gyula Program keretéből, 16 millió forintból zajlanak, illetve fejeződnek be éppen beruházások a Feketehegy-Szárazrét körzetében. Szigli István önkormányzati képviselő a feol.hu-nak elmondta: a Száva utca és a Farkasvermi út között térköveztek le egy eddig murvás, közel 100 méteres járdaszakaszt.

- 4-5 éve, amikor a Száva utca kivitelezése megtörtént, adminisztrációs okokból nem lehetett befejezni ezt a járdaszakaszt. Most azonban lett rá keret, ezért térkővel megépülhetett a korábban kimaradt szakasz – árulta el a képviselő, ahogy azt is: a két út járdaszakaszának összekötése mellett sor kerül az Ipoly utca sarkától a Rába utcában lévő buszváróig lévő járdaszakasz kiépítésére is. A 90 méteren megújuló járdát kapubejárókkal együtt építik meg. A tervek szerint jövő héten kezdődhet az aszfaltréteg felvitele.

Ebből a 16 millió forintos keretből valósulhat meg a Ligetsoron egy mozgáskorlátozott feljáró és lépcső felújítása, valamint egy, a gyalogosok által korábban kitaposott út térkövezése is. A képviselő azt mondja: fontosak a hasonló kisebb, „közérzetjavító” beruházások is a körzetben.