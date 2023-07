- A tábor mottója ebben az évben: Kincsvadászok vándorúton. Azonban nem pénzben kifejezhető értékeket keresnek a gyerekek az egy hét alatt, hanem olyanokat, mint az együttlét, az öröm, a kikapcsolódás, a közös játék és a barátság - fogalmazott Kiss Istvánné, a tábor egyik szervezője, a Baráti Kör vezetőségi tagja, Óbarok alpolgármestere. A nyugdíjas pedagógus azt is elmondta, a vándorút nem csak képletes kifejezés az idei mottóban, hanem valós kirándulásokat takar a környéken – erdőn, mezőn, vízen -, ahol aztán a legkülönfélébb tevékenységekkel és játékokkal készülnek a szervezők, melyek során észrevétlenül is tanulnak a gyerekek. Minden táborban van egy távolabbi célpontja is a kirándulásnak. Idén Zámolyra látogatnak el a résztvevők, ahol a II. világháború tárgyi emlékeit nézik meg a Magtárban, illetve a Madárkert színpompás madarainak látványát és kórusát is élvezhetik.

A táborra augusztus 7-11. között kerül sor, jelentkezni viszont július 15-ig lehet az [email protected] e-mail címen, vagy Kiss Istvánnénál a 20/886-0154-es telefonszámon. Az óbarki önkormányzat által is támogatott táborba általános iskolásokat várnak, az 5 napra 15 ezer forint a díj.