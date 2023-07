„Hajnalban nálunk járt a Ravasz, a Somogyiban. Meg persze a szokásos nyest látogatás is megtörtént” – fűzte hozzá közösségi oldalán az éjjel is figyelő kamera mintegy egyperces felvételéhez Szalazsán Sándor, aki a feol.hu kérdésre elmondta: rendszeresen látogatja őket a róka. Náluk azonban nem tud kárt tenni, mivel két macskájukon kívül nincs más állatuk. Vélhetően a mini-tigrisek maradéka vonzza oda éjjelente a vörös bundást. A rókán kívül bejárnak a falu széli utca házába a nyestek is, akiknek a viselkedése Sándor szerint, sokkal zavaróbb. - Főleg télen bandáznak előszeretettel a padláson, hatalmas dörömbölést csapva. Még sosem találkoztunk velük, ezért is szereztem be egy kamerát. A felvételen látható róka a bónusz” – fogalmazott Sándor.

A közösségi oldalra kitett újabb felvétel tanúsága szerint, Sándorék udvarát néhány nappal később ismét felkereste a róka.