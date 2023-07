Ez a műsor pedig nem más, mint az HBO Max égisze alatt futó A híd, mely augusztus 11-én "vetíti" a reality első három részét. A tizennégy más-más karakterrel, attribútummal bíró kezdő szereplő (akad köztük zenész, tervezőmérnök, színész, dekoratőr és még sokan mások) egyike a székesfehérvári Molnár Janka Sára is. A show így mutatja be őt: "Lelkes (elméleti) fizikus, aki a közösségi médiában népszerűsíti a tudományt, most azonban gyakorlatba kell ültetnie a tudását." Teszi mindezt egyetlen közös célért: 3 hét alatt kell felépíteniük egy 250 méteres hidat, hogy eljussanak a 30 millió forinthoz.

Janka a most, frissen debütált bemutatkozó videójában a többi között elmondja, szeretne új ismeretségeket, barátságokat kötni, és próbára is akarja tenni magát azzal, hogy elhagyja a komfortzónáját. Reméli, hogy olyan csapat alakul ki, akik együtt küzdenek majd, s nem egymás ellen.

A produkció, amiről már beszámoltunk részletesebben, Erdélyben készült, a Bélesi-tónál, így nem csak izgalmakat, de gyönyörű képi világot is ígér. A szereplők nem luxusvillában kapnak helyet, hanem a Gyalui-havasokhoz illő faházikóban, ahol a hiánnyal is meg kell küzdeniük, még áram sem áll majd rendelkezésükre. Csak magukra számíthatnak. Janka azonban ránk is, hiszen a Feol.hu teljesen elfogult módon, neki drukkol!

