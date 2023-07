Annak idején tanultunk például a kunokról, akiket IV. Béla hívott Magyarországra, hogy védelmi erőként szolgáljanak a tatárok ellen, a XII. században. Elsősorban az Alföldön telepedtek le, de az ország más pontján is találni írásos, illetve a feltárások során előkerült tárgyi emlékeket arról, hogy hol volt még a kunoknak szálláshelyük. Ilyen például a mi Mezőföldünk, amelyet Hantos-székként tartanak számon, és a dokumentumok alapján Perkátán, Nagykarácsonyban és Előszálláson is éltek kunok - olvasható duol.hu cikkében.

Ezeket a kun múlttal, hagyományokkal rendelkező településeket kereste fel korábban a Magyar-Kazak Baráti Társaság a kapcsolatépítés szándékával. Az egyesület 1995. decemberében alakul meg a Kunság fővárosában, Karcagon azzal a fő céllal, hogy a kazak kultúrát támogassák és terjesszék; a kazak-kun-magyar összetartozás tudatát erősítsék. Az érintett Fejér vármegyei települések polgármesterei örömmel fogadták az egyesület megkeresését, amelynek delegációja az elmúlt héten tett náluk látogatást. Nagykarácsony és Előszállás után július 7-én Perkátán, az impozáns Győry kastélyban fogadták a karcagi vendégeket.

Mint azt Oláh István polgármester hangsúlyozta, köszönettel vették a látogatást, illetve köszönettel szólt a helybéliek segítségéért, amellyel fogadni tudták a vendégeket. Aztán Bogó Anikó készült egy helytörténeti előadással, bemutatva azt, hogy a kunok miként foglalnak helyet Perkáta történetében. Mint mondta, a Hadházi Gábor által 1986-ban végzett régészeti feltárás anyaga, illetve feldolgozása az, amire lehet építeni. Az első ismert perkátai (hantos-széki) kapitány Gál volt, és egy 1400-as évek körüli forrásban tűnik fel először. Az ásatások során pedig gazdag leletanyag került elő, például ékszerek, jellegzetes gömb végű fülbevalók is.

A történelmi áttekintést követően a perkátai születésű Bogó Ágnes osztotta meg személyes élményeit a kazakoknál tett látogatásairól. A hölgy imádja a lovakat, fogathajtó versenyeken is indult, illetve zánkai gyermektábort vezetett. Aztán elkezdett magyarságkutatással foglalkozni, mert szerette volna megismerni a gyökereit. Körülbelül tizenkétszer járt Kazahsztánban, ahonnan megannyi emlékkel és élménnyel gazdagodott, amelyeket most megosztott a többiekkel is. Az előadások után Perkáta nevezetességeit is megmutatták a vendégeknek.

Augusztus 4-6. között egyébként egy nagyszabású rendezvény keretében élőben is láthatjuk, miként elevenedik meg az ősi magyar történelmünk: Bugacon rendezik meg az Ősök napját (Kurultáj), amelyen számos hagyományőrző egyesület is részt vesz.

Szerző: Molnár Emese / DH