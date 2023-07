- Bence három éves, de nem jár és nem beszél. Azonban még ennél is nagyobb baj, hogy eddig senki nem tudta megmondani a szülőknek, tulajdonképpen mi a baja a sürgősségi császármetszéssel született kisfiúnak. A négygyermekes családot, amiben Bence nevelkedik sokan ismerik a faluban és vagyunk jópáran, akik igyekeznek nekik rendszeresen segíteni. A jövő heti családi napot is ennek a jegyében szervezzük – mondta Homokiné Molnár Petra, az egyik szervező.

Az esemény 16 órakor kezdődik a Német Nemzetiségi Házban (ez a volt Gerendás étterem), ahol olyan programokkal várnak mindenkit, mint kötélhúzás, lekváros lángos evőverseny, székfoglaló, de lesznek táncos fellépők is, illetve Hókuszpók is érkezik majd a délután folyamán. Az eseményen mindenért fizetni kell: lehet lángost, palacsintát, limonádét vásárolni, kisebb összegért fel lehet ülni a falunéző traktorra, lesz eseménylovaglás, de csillámtetoválás, zsákbamacska és arcfestés is. A megjelölt árak a minimális összeget jelentik, aki viszont úgy gondolja, adhat többet is. Ahogy azt Homokiné hangsúlyozta, a rendezvényen egy lezárt, de átlátszó dobozban gyűjtik a pénzt, a dobozt pedig a nyilvánosság előtt nyitják majd fel, az összegyűlt összeg az utolsó fillérig a családhoz kerül. A délután mottója: Egyél jót és tegyél jót!

A szervezők annyit kérnek, lehetőség szerint kisebb címletekkel készüljenek az eseményre érkezők, mert a helyszínen nem lesz lehetőség váltani, illetve nagyobb címletből visszaadni!