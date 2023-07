Mindig csak pár száz forintról van szó, de összességében talán még egy nagybevásárlás is kitelne abból, amennyivel – a valós összegnél – többet akartak fizettetni velem az elmúlt időszakban az üzletekben. Lehet az kisbolt, strand, melegételes büfé, mindegy, megtörténik mostanában elég sok helyen. Szemfülesnek kell lenni, tanítom a gyereket, aki szerencsére már az is. Múltkor a blokkot is elkérte kis barátnőjével a boltban vásárlás után, pedig nagyon gyorsan ki akarta dobni a pénztáros. És már csak otthon derült ki, hogy nem jól kaptak vissza, pár száz forinttal megkárosították őket. Visszamentek, visszakapták. Hogy mit jelent egy ilyen élmény egy gyereknek? És mit jelent az így szerzett „zsebpénz” a próbálkozóknak? Lehet találgatni.