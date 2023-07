Gyerekként sosem értettem, miért sürget minket mindig anyukám, amikor általában ő az utolsó, aki beszáll az autóba, mikor nyaralni indulunk. Azt sem értettem, a felnőttek miért mondogatják, hogy a nyaralást hazaérve ki kell pihenniük. Egy-két hónapja kitaláltuk, hogy néhány baráttal elmegyünk egy kis falu szőlőhegyére, ahol a legnagyobb nyugalomban eltölthetünk egy hosszú hétvégét. Nem többet, nem kevesebbet, csupán három napot. Bár az anyaságnak még közelében sem vagyok, azt hiszem, kezdem megérteni a gyermekkorunk nyaralásaira való elindulás folyamatát. Napok óta listázzuk, mi mindent kell magunkkal vinni, néhány dolgot már be is csomagoltunk. Ettől függetlenül senkinek nincs kétsége afelől, hogy valami itthon fog maradni. Ja, és a kivett szabadság idejébe már bele van kalkulálva a pihenés kipihenése is...