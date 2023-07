Amint arról korábban portálunkon és lapunk hasábjain is olvashattak, ismét új utca nyílik Seregélyesen. Volt már ilyen, nagyjából 15 évvel ezelőtt, amikor a Béke utca telkei várták új tulajdonosaikat. Voltak, akik a város forgatagát hátrahagyva választották lakhelyüknek Seregélyest, s olyanok is otthonra leltek a Béke utcában, akik már gyermekkorukat is a településen töltötték, majd felnőttként is maradni akartak.

Az újonnan nyílt utca gyorsan betelt, miközben továbbra is egyre többen szerettek volna a megyeszékhelytől alig húsz percnyire fekvő faluban letelepedni. Az igényekre reagálva az önkormányzat ismét új utca nyitását tűzte ki célul. A munkálatok már javában zajlanak.

Az új aszfaltréteg mutatja, merre húzódik a Hadik utca

Forrás: Seregélyes hírei

– Ötvenegy építési telket alakítunk ki, jelenleg az út aszfaltozása zajlik. Ha ez elkészül, akkor az engedélyezési eljárások és a műszaki átadás következik, majd kezdődhet a telkek értékesítése. Szerencsére sok érdeklődőnk van. Az ötvenegy telekből huszonnyolc az önkormányzat tulajdona, huszonhárom pedig egy vállalkozásé. Nálunk nagyjából tizenöt érdeklődő van, aki már jelezte a vételi szándékot – összegezte a projekt jelenlegi helyzetét Horváth Sándor, Seregélyes polgármestere, aki arról is beszélt, amennyiben augusztusban már elindul az értékesítés, úgy az építési technológiákat figyelembe véve nagyjából egy év múlva már be is költözhetnek új otthonaikba a leendő seregélyesiek.

A polgármester korábban lapunknak elmondta, a beruházás legfőbb célja, hogy a fiatalok helyben maradjanak, kedvet kapjanak ahhoz, hogy Seregélyesen telepedjenek le, itt alapítsanak családot. A Hadik utca fekvése egyébként nagyon kedvező: közel az orvosi rendelő, az iskola és az óvoda is.