A Fekete Sas Motoros Nemzetség 25. jubileumi motorostalálkozóját nem kíséri nagy csinnadratta. Persze szűk klubberkekben azért tortáztak is, de úgy mondják polgárdi barátaim: majd jövőre, a 25+1 éves évforduló lesz az igazi nagy durranás… Úgy legyen!

– A megalakulás dátuma 1990 augusztusa, a klub aztán 1993-ban felvette a Fekete Sas nevet – idézzük fel a múltat Polácska Marcsi elnökkel.

Vigyázz, kész, igazodj! – a vezényszavak akár így is hangozhattak 1994-ben, az első polgárdi motorostalálkozón, az őshelyszínen, a volt szovjet laktanya egykori alakulóterén. A csapat 2013 áprilisa óta a Fekete Sas Motoros Nemzetség nevet viseli, úgy mondják, világszemléletük szerint elsősorban magyarok, s másodsorban motorosok.

A motoros felvonulást a Fekete Sasok vezették fel – a kormánynál Fekete Sanyi bá (jobbról), Polkácska Marcsi és Kalapács Laci

Fotó: V. Varga József

Benzingőz és gumifüstöltetés, mellények és szegecsek, sörök és haverok. Vagy, hogy újra Marcsi alapmondatára hivatkozzunk: „Vasak, rock és buli!” A Fekete Sas Party most is nagyot szól a város határában. A „sasok” német barátja, Jürgen a közösségi oldalon is megosztja: „Fehérvár után az M7-esről először jobbra, majd balra, aztán előre a körforgalomig.”

– Gyerekek, toljatok egy kövér nagy gázt! – vezényli a hangerőpróbán Horváth Peti, s a népeket nem kell biztatni.

A pompás Yamaha Wild Star nyergében ezúttal a házaspár hölgy tagja próbálgatja a decibeleket. A szpíker nem minden célzatosság nélkül férjurát kérdezi: „A feleséged kezébe merted adni a kormányt?” A válasz, naná, hogy általános derültséget keltő: „Én mindent a feleségem kezébe merek adni…”

– Sárga a motor, sárga a nyereg rajta… – énekli sztentori hangon Csabi némileg megváltoztatva az ismert népdal szövegét. Az sem zavarja, hogy itt inkább fekete minden.

Csabi: „Nyertem!” A hangerőpróbán a várpalotai motoros Harley-Davidson gépe 123,4 decibellel vitte a pálmát

Fotó: V. Varga József

A nagydarab, szakállas, bőrmellényes fazon nem bíz semmit a véletlenre. Valamit tud. „Majd az én Harley-gépem…” – utal a hangerőhangverseny égbe emelkedő decibeljeire. És lőn! A várpalotai Macher Csaba 22 éves amerikai túramotorja 123,4 decibellel viszi a pálmát. Elárulja: Palotán most terveznek motorosklubot alapítani.

A martonvásári Regász László Honda 1300 CX Fury gépét sokan megcsodálják. A kackiás bajszú, ősz férfiú vagy negyven évig kamionozott, aztán a monstrumot szépséges kétkerekűre cserélte.

A metalvilla, vagyis pontosabban az ördögvilla nálunk is az öröm és a rajongás jelképe

Fotó: V. Varga József

– A szabadság éltet! – magyarázza. A nap folyamán már megfordult Esztergomban, most Polgárdiban múlatja az időt, estére meg Piramis-koncertre gurul a Barba Negrába.

A legendás-pikáns szénatúrás ma már szolidabb díjakért zajlik, a kétszemélyes vacsorautalvány Csákberényi Nagy Andrásnak dukál, a kedvelt polgárdi ételbárba párja, Kállai Mária kíséri majd el.

Fotó: V. Varga József

A találkozó csúcspontját jelentő motoros felvonuláson száz és száz géperejű jármű dübörög – rendőri felvezetéssel – Polgárdi utcáin. Visszaérkezve a bázisra aztán a flashmob gumiégetést Bozsoki Zsolt vezényli, s persze hamisítatlan street fighter kunsztokkal készteti álmélkodásra a nagyérdeműt.

A rockfesztivál éjbe nyúló koncertjein pénteken a húrok közé csapott a Rock Port Band, a Blues Company és az Időutazók Rock Band, szombaton pedig az Üstökös Rock Band, a Hangár 21 és a Fekete Bárányok.