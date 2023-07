Harmadik helyszínünk az Új Csóri úti körfogalom volt, ahol főként a reggeli, valamint a késő délutáni órákban igen nagy fennakadás szokott keletkezni. De mi ennek az oka, mi nehezítheti meg ennyire a közlekedést? Erről kérdeztük az őrnagyot.

– Az Új Csóri felől érkezőknek két sáv áll a rendelkezésükre, hogy elérjék a körforgalmat, igen ám, de ez egy sávra szűkül, amikor a belső sáv megszűnik. Ekkor pedig a külső sávban közlekedőnek van elsőbbsége, tehát a belső sávból a külső sávba soroló autósnak irányjelzéssel kell jelezni a sávváltási szándékát, majd pedig megvárni, amíg a külső sávban közlekedő beengedi maga elé. Az ideális az lenne, ha a külső sávban közlekedő egy besorolni szándékozó autóst mindig beenged, majd tovább megy és az utána következő is így tesz, ekkor lenne folyamatos a haladás – fogalmazott Májer László, valamint hozzátette, hogy a közlekedési kultúra az egyén magatartásán is múlik, éppen ezért fontos az előzékenység, a türelem és segítési szándék. Utóbbira a körforgalom előtt található tábla is felhívja a figyelmet.

A rendőr őrnagy arra is kitért, hogy az ’erőszakoskodás’ és a tolakodás is lehet annyira balesetveszélyes, mint az, hogy egy járművezető szándákosan nem engedi be a besorolót. Akár koccanás is lehet a vége, ami pedig képes megbénítani az egész körforgalmat.