Az állandóan változó szélviszonyok miatt Weöres Szabolcsnak és Fa Nándornak sokszor kellett vitorlát cserélnie, ez persze rengeteg csörlőzéssel járt – érkezett az üzenet a fedélzetről. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak nagyon igénybe vette őket, mindkettőjüknek sikerült felváltva pihennie, és a körülményekhez képest most újra tele vannak energiával. Az 50. Rolex Fastnet Race egytörzsű mezőnyében a New Europe nevű, magyar zászló alatt versenyző IMOCA 60 lábas vitorlás magyar idő szerint 8 óra és 8 óra 15 perc között megkerülte a híres Fastnet Rock nevű sziklazátonyt. Délben Fa Nándorék a 430 elrajtolt hajó mezőnyében 10 csomóval a 33., Nándor korábbi hajója, a belga páros által irányított ex-Spirit of Hungary pedig a 41 helyen hajózott.

Ilyen a híres sziklazátony, amiről a verseny a nevét kapta. Reggel sikerült megkerülniük

Fotó: SzabiOceanRaceHUN23