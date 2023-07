A Zrínyi utca és a Mártírok útja kereszteződésében pont ott, ahol a biciklisek, az autósok és a gyalogosok találkoznak, nem csak az aszfaltot bontották fel több héttel ezelőtt, hanem - feltehetően a mélyen húzódó vezeték miatt - egy tekintélyes méretű gödröt is kellett ásni, amit természetesen szabályosan körbekerítettek.

A Fezen miatt itt most különösen nagy a forgalom, félő, hogy a bekerítés ellenére valaki beleesik a gödörbe, mert ha az autós a Zrínyi utcából ki akar autóval kanyarodni a Mártírok útjára, akkor éppen a kereszteződésében kell átmennie a szemből jövő, bekanyarodó sávba. Ráadásul a Fezen miatt esténként nagyon sok autó is leparkol az utcában, ami ugyancsak megnehezíti itt a lavírozást.

Mi az oka annak, hogy hetek óta nyitva van a feltárt útszakasz? Munkást nem lehet látni a területen, aki javítana itt bármit. Esetleg, ha csőtörés volt, ki kell szikkadnia a földnek, azért nem lehet a lyukat betemetni? - tettük fel pénteken a kérdést írásban a Fejérvíznek. Választ egyelőre nem kaptunk, de a különösen az este arra járók, autózók figyelmét szeretnénk felhívni, nagyon óvatosan közelítsék meg ezt a részt!