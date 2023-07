A Velencei-tavon az Agárd és a Nadap mellett az 1984-ben gyártott Gárdony nevű sétahajó teljesített évtizedeken át szolgálatot. Az elmúlt két évben azonban a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program 51 millió forintos, 100 százalékos támogatásának köszönhetően az üzemeltető Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. a benne lévő 20 éves Andoria dízelmotort elektromosra cserélhette. Mindemellett számos felújítás is történt a klasszikus kialakítású sétahajón Lantos Gyula fővállalkozó segítségével: így például új bordákat építettek be, mellyel kiszélesítették a testet, továbbá oldallemezeket kapott és a teljes belső teret is felújították. Megújultak az ablakkeretek, a ponyvák, és nemrégiben az elektromos motorok is a helyükre kerülhettek, köszönhetően Székely Boldizsár sok éves tengerhajózási-gépészeti tapasztalatának.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Haász Zoltán, a hajó üzemeltetője a feol.hu-nak elmondta: az alapvető cél a környezetkímélőbb technológia alkalmazása volt, melyre nem csak a Velencei-tavon, de más magyar vizeken se nagyon van példa sétahajók tekintetében.

- Továbbá ráfért a felújítás is, hiszen legutóbb 20 éve kerülhetett rá sor – tette hozzá, ahogy azt is: a három velencei-tavi sétahajó közül ez tűnt a legalkalmasabbnak az elektromos meghajtásúvá alakításra, ezért esett rá a választás.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A Gárdony kicsinosítva, felújítva, új motorral hamarosan visszakerülhet a vízre is. Az első vizsgán túl van, a partiszemlén jól teljesített, így a tervek szerint augusztusban futáspróbákra kerülhet sor. Szeptembertől pedig visszatérhet a sétahajózás világába, a menetrendbe bekerül, sőt, bérelni is lehet majd.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Az elektromos motor, a gyártója szerint 5-6 órát bír folyamatos menetben, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy egy egész napos munkát kibír. Töltők azonban vannak az állomásokon, illetve a két elektromotor mellett lesz benne egy plusz aggregátor is.