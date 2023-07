A Velencei-tó néprajzi kutatásának nem kisebb tudománytörténeti előzménye van, mint az, hogy Velencén kezdte el a magyar halászat kutatását 1883-ban Herman Ottó. A magyar halászat könyve című kétkötetes munkájában így a Velencei-tó halászatáról is részletesen beszámolt. Mesterszavak és halászszerszámok gyűjtésénél a Bóné testvérek, Meszlényi Lajos képviselő és Sárközy Aurél alispán segítették. Agárdon a következő halásztanya neveket jegyezte fel: Déllő, Kertalja, Hosszú, Nádalja, Burgyán, Határ, Kaszás, Pörös, Ekklézsia. Az utóbbi tanyán fogott halakat mindig az egyház kapta. Herman Ottó a varsás és a szigonyos halászat „általános képét” a Velencei-tónál végzett kutatásai alapján rajzolta meg. A varsás halászatról írta: „Magyar-Velencze tava Fehérmegyében, hol a terjengős rónavizet sűrű nádasok váltogatják fel, melyek ismét apró tükrök által ezer részre szakadnak; hol soka rigyás, hináros hely, természetes csapás, szóval a természet kedvezéséből is számtalan útja van a varsa főhalának, a turkálni szerető tenyérszéles kárásznak és az aprópénzes, nyálkás, szivárványos színekben játszó czompónak, a hol tehát a varsával való útonállásnak maga az anyatermészet kedvez.” Halászaink szigonyáról, a vele való munkáról olvashatjuk: „Világos példája annak, hogy halászati tekintetben szomszédos helyek szigonyai elütő törzsalakot mutatnak, a Velenczei tónál dívó szúró szigony, melynek ágai szétmeredők. Ez a hatalmas szigony négyes és ötös, egy darabból való igen kimívelt kovácsmunka, éleshegyes, szembenálló szakákkal. Nevezetes, hogy igazi törzsformával van dolgunk, mely e tó körül minden ponton egyforma. A Velenczei tó halászsága e szigonyt épen úgy dobja is, szemre is szúr vele mint a Balaton-melléki; de éven át leginkább vaktában döfögeti a zsombékok tövét, a hol a csuka megfekszik s a hova − közhit szerint − a nagy ponty eljárogat, hogy a nád édes gyökerét szopogassa. A Velenczei tó körül a szigony még nem bujkál; kedvelt szerszám, mely minden halászkunyhó táján kézügyben van… A Velenczei tó halásza bödönhajóra, ladikra száll; előveszi hosszú nyélre erősített, rettenetes 3-5 ágú szigonyát, melynek szakái szembe, vagy a lapból ki s be meredeznek; a széleken óvatosan evezve, vagy csak tapogatva halad; szeme rá van szögezve a víz színére: lesi a harcsa bajuszát, a ponty sörényét, a csuka homlokát, a nagy keszegek, az őnhal hátát; a mint észreveszi, megragadja a szigonyt, biztos kézzel sujt a halra, sokszor úgy is, hogy dárdaszerűen siklik az eldobott szigony a hal felé.”

Varsák kihelyezése Pákozdnál. Dormuth Árpád felvétele, 1936. Szent István Király Múzeum

Szigony helyett zsákos tapogató

A halászat közvetlenül a tóhoz kapcsolódó ősfoglalkozás. A Velencei-tó halászata a XIX. század első felében még jelentéktelen volt. Az akkori szállítási viszonyok között a gyorsan romló halat távolabbi piacokra nem vihették, így csak a szűkebb környéket és saját családjukat látták el hallal a velencei, pákozdi, sukorói, gárdonyi halászok. A fővárosi piacot a dunai és a tiszai halászok még bőven kielégítették, s nekik lehetőségük volt az árut bárkákban, vízi úton szállítani, így jórészt élve eljuttatni a fogyasztókhoz. Csak az 1860-as években kezdett érződni a XIX. századi folyamszabályozások következtében beállott halcsappanás. Pedig Budapest ekkor vált nagyvárossá.

A változást a Velencei-tó halászai gyorsan felismerték. A XIX. század végén már érdemes volt vizes hordókban Budapestre szállítani a kifogott halat, így fellendült a Velencei-tó halászata. Székesfehérvárról, Budapestről jártak a tóparti falvakba a halkereskedők, fisérek, akik a halászoktól felvásárolták a halat.

A fellendülés után a halászok közül egyesek nagy hálóval, mások kis szerszámokkal dolgoztak. A kis szerszámos halásznak egyik legfontosabb eszköze a verse (varsa). Ez a rekesztő halászat eszköze. A varsa egyik legrégibb típusa a Velencei-tavon a kosárverse, amelyet kis vízben, nádkapukban és csapásokon tűztek le. A kosárversét főleg csukaíváskor használták. A szárnyasversét, amelynek a hal térítésére vezetője van, egész évben használták. Az 1920-as években terjedt el itt a dunai halászok ötkarikás varsája. Egy halász 40-50 varsával dolgozott.

Pákozdi halászok nyeles borítóval, zsákos tapogatóval és szákkal. Dormuth Árpád felvétele, 1936

Az állító halászatot a cérnahálók különböző fajtáival végezték. Működési elvük az, hogy a kifeszített hálónak nekiúszik a hal, és miközben eltolni igyekszik az akadályt, kopoltyúinál és uszonyainál fogva fennakad. Ilyen szerszám a 30-40 méter hosszú pótás cérnaháló, amit a XIX. század végén kezdtek el használni a Velence-tavi halászok.

A szigony egyik ősi halászszerszámunk volt, amit főleg íváskor használtak. A halak megsebzése miatt azonban − Herman Ottó javaslatára − 1910-ben használatát eltiltották. A szigony eltiltása után a tó halászainak nem volt olyan szerszáma, amivel a nádasokban, csapásokban, a kis vízben dolgozhattak volna. Így 1912-ben három sukorói halász (Schäffer Lőrinc, Schäffer Ferenc és Kis József) a nyeles burító alapján − amit csak a tó mentén használtak − új szerszámot készített a nyél nélküli kis burítót. Erre később nyelet, egyik oldalára hálóból zsákot erőstettek a halászok. Ebbe a zsákba kerültek bele a leborított halak. Így alakult ki a Velencei-tó speciális halfogó szerszáma, a zsákos tapogató. Ez az eszköz az 1910-es évek második felében az összes tó környéki faluban elterjedt. Sukorón burítónak, Velencén dudának nevezték. A tó halászeszközei közé tartozik még a merítőháló és az egy vagy kétfiókos ladik az evedzővel és a csáklyával. Eredetileg a tavon − és később is a nádasokban lévő csatornákon − főként a csáklyát használták.

A nagy hálóval csoportosan, bandákban dolgoztak. A XIX. században a halászok még saját termésű kenderből készítették a 100-120 méter hosszú nagy hálót. A halászoknak ugyanis kis darab földjük, szőlőjük is volt. A hálófonást rendszerint a halászfeleségek végezték. Ezzel a nagy hálóval télen is halásztak a jég alatt. Nagy hálójuk a front alatt, 1944/45 telén eltűnt. Valószínűleg az átvonuló hadseregek katonái tulajdonították el. Talán a dunai vagy a balatoni halászok vették meg tőlük.

Csikesz Lajos velencei halász telkén (Kis köz 13.) a tó felől a nyári konyha, az ólak, a nádkerítés és a száradó halászszerszámok az 1960-as években. Szent István Király Múzeum

l945: a régi-új tófelügyelő orosz nyelvű levelet kapott

A tóparti halászházak felkeltik a népi építkezés kutatóinak érdeklődését. Velence ófaluja közelebb esik a vízparthoz, mint a többi község. Itt a halászok által lakott házsorok, közök egészen a tópartig érnek. Ilyen az alszegen három kis halászköz: a Tóbíró-köz, a Váradi-köz és a Kis-köz. A halászházak nagy része kétsejtű: csupán szobából és konyhából áll. Természetesen nádtetősek, valamennyi melléképületük nádtetős, s valamikor nádból volt a kerítés is. A tóparti halászudvarok képéhez hozzátartoztak a száradó hálók, varsák, tapogatók.

Velencén a Fő u. 154. számú házban nyílt meg 1994-ben a Halászház. Ebben a sárfalú, nádtetős, szabad kéményes épületben rendezte meg a székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzi osztálya és a Gárdony−Velence-tavi Horgászegyesület A Velencei-tó halászata című állandó kiállítást, amely 2007-től a Pákozd−Sukorói Arborétum természettudományi múzeumában látható.

A földművelésügyi államtitkár orosz nyelvű levele Tóth Kálmánnak, 1945. Szent István Király Múzeum

A második világháború végéig a tó halászati jogát a velencei Tóth Kálmán bérelte a víztulajdonosoktól: Pákozdon és Sukorón a fehérvári káptalan uradalmától, Velencén a földbirtokos Meszlényi családtól, Gárdonyban a közbirtokosságtól, ezen kívül a tóra dűlő földekkel rendelkező gazdáktól. A nagybérlő a halászati jogot a halászoknak adta bérbe. 1945-ben a Velencei-tó halászati joga állami tulajdonba került, csak a nád maradt a birtokosoknál. Még ebben az évben megalakult a Velencei-tavi Halászati Szövetkezet, mert csak az vehette bérbe a halászatot.

Tóth Kálmán iratai között fennmaradt 1945. május 23-án kelt orosz nyelvű levélben a magyar királyi földművelésügyi miniszter nevében Vásári József államtitkár a korábbi nagybérlőt az államosított Velencei-tó halászati ellenőrének nevezte ki. A levél magyar fordításban így hangzik:

Angyalos államcímer

MAGYAR KIRÁLYI

FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISTER

2771 szám.1945

VII. csop. 2. ü.o.

Tóth Kálmán úr részére

Utasítás

Felhatalmazom Tóth Kálmán urat azzal, hogy minden szükséges intézkedést meghozzon annak érdekében, hogy felfüggesztésre kerüljön a Velencei-tó halállományának elpusztítása. Továbbá utasítom, hogy elfogadja a minisztérium nevében a Velencei-tó környékén a Császár-patak és a Dinnyés-Kajtori-csatorna mentén, azt a területet, amelyen a mesterséges tavak létre lesznek hozva.

Tekintettel arra, hogy a 600/1945 m.e. rendelet alapján a Velencei-tó területe átadásra került az államnak, megbízom Tóth Kálmán urat, hogy az állam által megszerzett földekkel kapcsolatos ügyekben eljárjon, és kijelölöm felhatalmazottként a regionális földügyi tanácsnál. Ugyanebben a képességben kinevezem Tóth Kálmánt halászati ellenőrnek.

6. A velencei halászok nagy húzóhálója a tóparton felállított szárítóállványon, előtte Nagy György tóbíró családjával. Schmidt Tibold felvétele, 1910. Néprajzi Múzeum.

A fizetés később kerül meghatározásra.

Budapest, 1945. május 23.

Miniszter nevében (Cirill betűs köriratú pecsét)

Vásári József

államtitkár

A tervezett mesterséges tavak közül a pátkai- és a zámolyi tározótavak, amelyek szerepet játszanak a Velencei-tó vízszíntjének szabályozásában, csak az 1970-es évek elejére épültek meg. A Dinnyés-Kajtori csatornára pedig a halivadék nevelő tó épült.

1974 óta a Velencei-tó horgászvíz, a halászat megszűnt. 1977 nyarán a Fejér megyei ifjúsági honismereti tábor résztvevőivel hajóval bejártuk a tavat. Kísérőink Tóth Kálmán, Kresz Mária néprajzkutató és idős velencei halászok voltak, akik a tó földrajzi neveivel ismertették meg a diákokat.