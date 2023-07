A vitorlás a New Europe elnevezést kapta a főtámogató Mol-Új Európa Alapítvány után, amelynek Miklósa Erika operaénekes a kuratóriumi elnöke, ezért ő lett a hajó „keresztanyja”. Weöres Szabolcs legfontosabb célja a jövő évi Vendée Globe versenyen, a vitorlázás Forma 1-én való indulás és eredményes szereplés, de előtte még egy rövidebb kihívást, lényegében tesztversenyt is teljesítenek Fa Nándorral, Szabolcs mentorával és segítőjével. A FEOL a „keresztapai” szerepet vállaló Vargha Tamás honvédelmi államtitkárt kérdezte, aki maga is jelen volt az ünnepségen.

– Milyen emlékei vannak Fa Nándor útjairól? Figyelemmel kísérte a Szent Jupát történelmi Föld-kerülését és a későbbi világkörüli versenyeket?

– Azt hiszem, a Szent Jupátra én is úgy emlékszem, ahogyan minden székesfehérvári. Annak idején a helyi rádióamatőrök segítségével érkeztek a hírek és a Fejér Megyei Hírlap beszámolóit olvashattuk, de abban az időben még elég jelentős késéssel jutottak el hozzánk az információk. Ám aztán, ahogyan fejlődött a technika, egyre szorosabban lehetett követni a rendkívüli utakat, az utolsót pedig már szinte „élőben” kísérhettük figyelemmel. Napi teendőink egyike volt megnézni, hol jár éppen Nándor és a Spirit of Hungary. Felejthetetlen, fantasztikus teljesítményeket őrzők emlékeimben.

– Fa Nándor minap lett hetven éves.

– Megünnepeltük természetesen, hiszen hetven év, az mégiscsak hetven év.

Fa Nándor és Weöres Szabolcs Les Sables ’Olonne kikötőjében

Fotó: Szabi Racing/Kerekes Zsombor

– Miért döntött úgy, hogy elvállalja Weöres Szabolcs hajójának keresztapaságát?

– Jól esett a felkérés. Amennyire tudtam, segítettem Nándornak és rajta keresztül Szabolcsnak abban, hogy a vállalkozás elindulhasson és ez a kiváló hajó minél jobb legyen. Nem csak egyetlen versenyről, a jövő év novemberében rajtoló Vendée Globe-ról beszélhetünk, más kihívás is következik még. Fa Nándor és Weöres Szabolcs nagyszerű sportemberek, akikre okkal lehetünk büszkék: a július 22-én rajtoló 50. Rolex Fastnet vitorlásversenyen együtt lesznek a fedélzeten, azaz a következő vízre szállás lényegében egy „négykezes” kihívás lesz.

– Milyen érzés ott lenni Les Sables ’d Olonne-ban, a kikötőben, ahol az évek során megannyi székesfehérvári és Fejér vármegyei megfordult, izgalommal várva Nándor célba érkezését?

– Fantasztikus látni a kikötőt és azokat a versenyhajókat, amelyek már a Vendée Globe-ra készülnek. Nem csak Szabolcs hajója, a New Europe ilyen, itt áll már több másik vitorlás is, a szkipperek készítik fel őket a soron következő kihívásokra. Nagyszerű érezni és tapasztalni, hogy az Atlanti-óceán partján létezik egy kis Magyarország, egy kis Székesfehérvár, hiszen Nándit mindenki ismeri, a Fa Nándor név fogalommá vált a Vendée Globe kikötőjében. Les Sables d’ Olonne-ban minden a hajózás körül forog és Nándor teljesítményét és tudását mindenki tiszteli a parton és a vízen. Jó itt magyarnak lenni.

– Van elvárása Szabolcs Föld-kerülő versenyével kapcsolatban?

– Ő már teljesítette a kvalifikáció első lépését, az már megvan, már csak mérföldeket kell gyűjtenie ahhoz, hogy biztosan ott legyen az indulók között. Azt várjuk tőle, hogy tisztességesen helytálljon, hiszen az egy olyan verseny, ahol már az is győzelem, ha a hajós eljut a célig és teljesíti az ahhoz szükséges hetven-nyolcvan-kilencven, vagy száz rendkívül kemény napot.