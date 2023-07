A lépcsőzetes rajtoltatási eljárást követve az IMOCA-osztály magyar idő szerint tegnap 13 óra 20 perckor rajtolt el. A 60 lábas hajók szkipperei feszült figyelemmel vitorláztak a La Manche-csatorna jelentős hajóforgalma miatt.

Weöres Szabolcs órákkal a rajt után az alábbi rövid üzenetet küldte el azoknak, akik távolról követik a hajót: „20-25 csomós szélben rajtoltunk el. Éles szélben kreuzoltunk a szűk szorosban, ami elég komoly volt. Ráadásul kerülgetnünk kellett a sekélyebb részeket és a többi versenyző hajót is. Közben a szél egyre erősödött, nagyon oda kellett figyelnünk, igen nehéz menet volt. Hamarosan körülbelül 2-3 csomó sebességű áramlás jött velünk együtt, és ez tovább növelte a szél sebességét 35-38 csomóra. Jelen pillanatban 3 reffel és J3 viharfokkal vitorlázunk. A szél az áramlattal szemben kellemetlenül rövid és magas hullámokat hozott. Nem a legkellemesebb vitorlázóidő. Most az áramlat iránya elkezdett megváltozni, ezzel a hullámok hosszabbak és jobban vitorlázhatók lesznek. De a következő órákban egy hidegfront is várható, ami erős széllökésekkel jár majd. Szurkoljatok nekünk!"

Fa Nándor és Weöres Szabolcs a fedélzeten, munka közben

Fotó: Irina Grachera/Rolex Fastnet Race

Korábban a versenyről, amely Szabolcs számára felkészülés, amolyan mérföldgyűjtés a jövő évi Vendée Globe-ra, Fa Nándor így nyilatkozott a FEOL-nak: „Azon dolgozunk már jó két éve, hogy a lehetőségekből kihozzuk a maximumot, és Szabolcs lelkileg, fizikailag, információk szempontjából, vitorlás-szakmailag felkészüljön és mindent tudjon. Nagyon szép előélettel és remek képességekkel rendelkezik, de rengeteg olyan apróság akad, amivel még meg kell ismerkednie, amit meg kell tanulnia: és most ezen vagyunk. Alkalmam lesz látni, hogy az átépített hajó és Szabolcs együtt miként viselkedik, mi miért és hogyan történik, min kell még javítani, hol maradt még nagyobb, hol kevesebb munka.”

„Háborús viszonyokat produkált az éjszaka a La Manche csatornában…”, mondta az ex-Spirit of Hungary belga kormányosa egy hazaküldött videóban. „Nem lehetett ez kényelmesebb Szabinak és Nándinak sem”, jegyezte meg Melczer Irén, Fa Nándor felesége legfrissebb bejegyzésében. „Látszik a tracking vonalon, hogy jól megkergették a felújított hajót a kemény, szembeszeles éjszakában, hogy tudja meg, mi a dolga egy IMOCA-hajónak, ha versenybe száll. Itt a Fastnet mezőnyben még külön nehézség, hogy a kemény fizikai helytállás, állandó vitorlamozgatás és kormányzás során vizslamódra, pihenés nélkül, éberen kell vitorlázni a rendkívül sűrű hajókörnyezetben. Erwann Le Mene co-skipper mondatai nyomán: 35-40 csomós széllökések, zord tenger, rossz látási viszonyok... A verseny kezdetén nagyon kemények voltak a körülmények és a legrosszabb még ezután jön!”

A világ minden tájáról érkeztek hajók, 9 és 32 méter között minden formában és méretben. Sokkal többen, mint a járvány előtti utolsó versenyen, 2019-ben, amikor 388 induló jelentette az addigi rekordot. Jelenleg, azaz vasárnap délben a 430 versenyben lévő hajó közül a New Europe a 32. helyen halad, az IMOCA 60 lábas osztály 29 hajója közül pedig a 23. A mezőnyt egy francia katamarán, a Francois Gabart vezette Svr Lazartigue vezeti. Érdekesség, hogy D'Ieteren Group néven versenyez Fa Nándor korábbi hajója, a Spirit of Hungary is, egy belga, Denis Van Weynbergh a kapitánya. Jelenleg a 43., az IMOCA 60 lábasok közül a 25. Nándor számára bizonyára furcsa érzés lehet egy másik vitorlás fedélzetéről nézni a szeretett hajót, amit ő tervezett, épített, és amelyen annyi gyönyörű és rettenetes napot élt át a 2016-17-es Vendée Globe-on. „A lényeg minden maradt, de a részletekben sok a változás, például új műszereket és vitorlázatot kapott”, mondta a hajóról Nándor még Cherbourgban.

Egy gyönyörű felvétel a New Europe-ról, amelynek Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője lett a „keresztapja”

Fotó: Irina Grachera/Rolex Fastnet Race

Az 1925-ben alapított Rolex Fastnet Race egy kétévente megrendezett verseny, amit az Egyesült Királyság Royal Ocean Racing Club-ja szervez a Cowes-i Royal Yacht Squadron és a franciaországi Cherbourg-en-Cotentin városának közreműködésével. Viktória királynő a nyári hónapokat Wight-szigeti rezidenciájában, az Osborne House-ban töltötte, és egy gőzhajó fedélzetén szívesen utazgatott. A későbbi uralkodók, VII. Edward és V. György ugyancsak követték a példáját, ez pedig vonzotta azokat, akik megtehették, hogy vitorlázással töltsék az idejüket. Az egész így kezdődött.

A kihívás a dél-írországi szikláról, a Fastnet Rockról kapta a nevét, amit a mezőny megkerül: Fa Nándorék vasárnap délben a mezőny javával együtt még jócskán feléje hajóztak. Az esemény egyike a klasszikus nagy offshore versenyeknek, amely a partmenti és a tengeri képességeket, a hajók és a legénység felkészültségét teszteli. A Cowes-i rajtvonaltól indultak, Wight-szigete mellett. A Needles-csatornát elhagyva a mezőny Anglia déli partvonalát követi a La Manche csatornán nyugat felé, mielőtt megkerülné a Land ’s Endet. A Kelta-tengeren való átkelés után elhajóznak a Fastnet-szikláig, Írország délnyugati partjainál. Visszatérve a verseny megkerüli Scilly szigeteit, mielőtt Cherbourgban érne célba.

Az eseményeket nyomon lehet követni, azaz aki távoli szurkolásával segítené Szabolcsot és Nándort, esetleg az ex-Spirit of Hungary-t, az könnyedén figyelemmel kísérheti a pillanatnyi állást: https://cf.yb.tl/fastnet2023