Idén július 22 szombatra esik a balinkai nagy ünnep napja. A település önkormányzata úgy alakította a programot, hogy már reggel 9 órától felszállhatnak a füstök és gőzök a katlanok mélyéből és a bográcsok fenekéről, hiszen versennyel kezdődik a falunap.

-Mikor a főzőverseny csapatai megkezdik a különböző étkek elkészítését, a focipályán kispályás labdarúgó torna lesz. Persze a gyerekekre is gondoltunk, ezért elmaradhatatlan az ugrálóvár, valamint a délutáni arcfestés, csillámtetoválás, henna és jagua festés is, mondta Wéninger László polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a főzőverseny eredményhirdetését követően egy újabb viadal indul, sörivó verseny lesz 14 órakor. Délután átveszi a főszerepet a zene és a tánc. Előbb a Cirill Táncstúdió neveltjei, a junior mazsorettek fellépése csalogatja a nézőket a színpadhoz, majd számos meghívott előadó. Végül elérkezik majd az este, és onnantól kezdve már Tibiton zenél az éjszakába nyúló bálban.