Persze volt foci is, hiszen anélkül elképzelhetetlen egy falunap, és persze ha már sport, akkor versengés. A tornát a Faház csapata nyerte meg. Közel ekkora verseny volt a főzőcsapatok között is, és bár mindenki beleadott apait-anyait, a Q-NOR pörköltje vitte el az első helyet. Volt egy különleges viadal is, ahol a foci ötvöződött kissé a gasztronómiával. Ez volt a sörivó verseny, melyben annyi volt a nem is könnyűnek bizonyuló feladat, hogy két üveg sört kellett meginni a lehető legrövidebb idő alatt. A legjobban Sipos Zoltán tudott ellenállni a szénsavnak, így ő végzett az első helyen a hűsítő habos ital fogyasztásának versenyén.

Többféle testfestést is kipróbálhattak a kicsik és a náluk kevésbé bátor nagyok

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Ahogy haladt előre az idő, egyre többen érkeztek, sokan már az esti bulira érkeztek, hogy akár hajnalig szóljon a zene, és járjon a láb.