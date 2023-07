Azzal kapcsolatban már hasznos összefoglalót adtunk közre, mit tegyünk, ha épp egy népes fesztivál alatt csap le ránk a vihar. Ezt a cikket itt olvashatják el. Az önfeledtség érzése mellett azonban nem árt egyéb veszélyfaktorokra is odafigyelni, hiszen a vihart nehéz kikerülni, de a balesetek egy részét kis odafigyeléssel el lehetne kerülni.

A feol.hu érdeklődésére Jászkuti Ákos regionális igazgató elmondta, az EFOTT és a Királyi Napok rendezvények egészségügyi biztosítását végzi az Országos Mentőszolgálat. Tőle elsősorban azt kérdeztük, hogyan fesztiválozzunk biztonságosan? Mire figyeljenek a bulizók nagyon? Vajon mennyire lehet "felkészülten" érkezni, például az ezekben a percekben is zajló EFOTT fesztiválra? Melyek a toplistás balesetek, melyeknél általánosságban a mentők segítségét kérik?

Jászkuti Ákos

Fotó/ Forrás: Kuklis István

- A tömegrendezvények kapcsán jellemzően végtagsérülésekkel, valamint a fokozott hőterheléssel járó állapotok okozta panaszokkal összefüggésben találkoznak nagyobb számban az Országos Mentőszolgálat egységei. Jellemzőek még az alkoholfogyasztáshoz köthető rosszullétek és egyéb belgyógyászati balesetek előfordulása is. Az Országos Mentőszolgálat a mentési rendeletben rögzített (döntően nézőszám, esemény jelleg-alapú) szempontok alapján állítja ki a rendezvénybiztosítás egészségügyi kapacitását. Ez az említett EFOTT esetében öt mentőegységet jelent, mentőorvossal, mentőtiszttel, mentőápolókkal és mentőgépkocsi-vezetőkkel. A korábbi években nagyszámú egészségkárosodással járó eseményt szerencsére nem kellett felszámolnunk - fogalmazott.

Kifejtette továbbá, hogy a rendezvények szabadtéri jellege, valamint a napsütéses órák magas aránya miatt javasolt a bő folyadékfogyasztás, mely lehetőséghez mérten nem a cukros üdítőkből és alkoholtartalkmú italokból áll. A fokozott hőterhelés mérséklésére ajánlott kalap, napellenzős sapka használata valamint időről-időre, a nap folyamán többször az árnyékot adó épületek felkeresése.

- A napsugárzás okozta bőrelváltozások, leégés megelőzésére alkalmazzunk magas faktorú naptejet. Kemping- szállás esetén célszerű a sátrat árnyékos területre felállítani. A nyári időszakra jellemző még a hirtelen kialakuló viharok megjelenése is, melyek akár villámcsapás kíséretében is jelentkezhetnek. Általános tanács, hogy heves viharok alkalmával húzódjunk valamilyen épület védelmébe, kerüljük a fák árnyékát, mivel a heves széllökések ezeket könnyen ki tudják dönteni. Vízközeli rendezvények esetén, ahol van figyeljük a viharjelző lámpák működését is, a vízben való tartózkodás csak a viharjelzéshez kötötten lehetséges – javasolta a regionális igazgató.

Fotó: FMH-archív

A feol.hu-nak adott válaszában azt is hangsúlyozta, minden hosszabb-rövidebb utazáshoz, fesztiválozáshoz készüljünk alapvető gyógyszerekkel, melyek nem vénykötelesek, ezek közül is a legfontosabbak a fájdalomcsillapítók, allergia elleni gyógyszerek és az egyébként is alkalmazandó saját gyógyszerek (pl. magasvérnyomás-csökkentő szerek, cukorbetegség gyógyszerei, Epipen, epilepszia betegség gyógyszerei stb.)

Hasznos tanács még, hogy telefonunkkal fényképezzük le a legfontosabb személyes iratainkat (személyi igazolvány, Taj kártya, lakcím kártya stb.), lehetőség szerint ugyanide rögzítsük azt is, ha valamilyen anyagra, gyógyszerre allergiásak vagyunk (pl. jód, szója, mogyorófélék stb.) és valamilyen betegségben szenvedünk. Alkoholos állapotban kerüljük a vízi (vízibicikli, kajak) és egyéb közlekedési eszközök (kerékpár, elektromosroller) használatát.