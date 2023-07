Sohonyai Edit írónő tollából már több mint tíz kötet született, amelyek elsősorban a kamaszokat célozzák meg. A Feol Podcast vendégeként írói énjéről is beszél, de a beavatja a hallgatókat abba a történetbe is, hogyan zajlott a legrövidebb író-olvasó találkozója mintegy 20 évvel ezelőtt. Aki ismeri Sohonyai Editet, biztosan nem hiszi el, hogy egy szorongó tinédzser volt. Pedig ezt vallja magáról. Többek között elmeséli azt is, hogyan vált aztán egy nyitott, közösségi személlyé az évek során, valamint, hogy hogyan próbál ebben segíteni a fiataloknak is. Közösségi énjét a személyes találkozásokon túl az internet világában is megéli, hiszen öt évvel ezelőtt a közösségi médiában létrehozott egy csoportot a fehérváriak számára. Sohonyai Edit a Feol Podcast vendégeként elmeséli, mi ösztönözte erre, és hogyan koordinálja társaival közösen a több mint 14 ezer főt magába foglaló közösséget.