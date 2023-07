Bizonyos generációkban még elevenen élnek az emlékek a bélyegek albumokba helyezéséről, a gyűjtés izgalmáról és élményéről. A jelenlegi iskolások között viszont talán már sokan vannak, akik csak hírből, vagy talán még onnan sem ismerik a bélyegeket. Székesfehérváron máig aktívan működik a Városi Bélyeggyűjtő Kör, ami jelenleg is több tucat tagot számlál. Az egyesület elnökével Laczi Zoltánnal beszélgettünk, aki a Feol Podcast vendégeként többek között arról is mesélt, hogyan dolgoznak annak érdekében, hogy hobbijukat, szenvedélyüket a legfiatalabbakkal is megismertessék.