A rendszeres találkozók mellett különböző programokkal és kirándulásokkal színesítik az év valamennyi időszakát. Hozzájuk kötődik többek között például Székesfehérvár egyetlen Anna-bálja is. A klubvezető Bognár Mária a Feol Podcast vendégeként többek között arról is mesét, évtizedekkel ezelőtt hogyan indult a történetük, ez idő alatt milyen meghatározó emlékeket és élményeket szereztek, de természetesen arról is beszámolt, hogyan alakul a város egyik legaktívabb nyugdíjas klubjának rendezvénynaptára.