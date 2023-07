Az az időszak volt élete csúcspontja, amit Székesfehérváron töltött, mondta a FEOL Podcastjában Simon Kornél belgyógyász-kardiológus professzor, aki kérdésünkre felidézte azokat a 23 évvel ezelőtti heteket is, amelyeknek a végén távozni kényszerült a Szent György-kórházból. Ma is kitart amellett, hogy nem tudta elfogadni az intézet vezetésének betegellenes döntését, a „halálfolyosó” létét, ezért kellett vállalnia a konfliktust, amelynek részleteiről annak idején tele volt a sajtó. Az interjú során megindokolta, hogy szerinte miért a hit az élet legnagyobb csodája, amely csak racionális szemlélettel megmagyarázhatatlan módon gyógyítani is képes. A jelenleg a siófoki kórház kardiológiai szakrendelésén dolgozó Simon Kornél meglepő kijelentést tett, hiszen úgy gondolja, egy halálos beteg is lehet boldog, de előtte meg kell ismernie önmagát. De szót ejtettünk a világ aktuális betegségeiről is, mint amilyen például az Európát eltorzító migráció, a teremtett természetességnek ellentmondó homoszexualitás népszerűsítése és a pedofília elfogadása, amely jelenségek mögött valójában gazdasági érdek bújik meg. A professzor nem titkolta el azt a meggyőződését, hogy hivatásában és a társadalmi folyamatokban egyaránt megpróbálja a történéseket az istenhit szemszögéből, az evangélium tanítása szerint látni.