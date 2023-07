Azt írja az 1973. július 29-i Fejér Megyei Hírlap, hogy csaknem 700 lakás, továbbá orvosi rendelő, óvoda is épül a Széchenyi úton: „Két ház már áll, az egyikbe hamarosan beköltöznek az első lakók” – állítja a cikkíró.”Fehérvár egyik új lakótelepéről van szó, amely a Széchenyi út, a Hosszúsétatér, valamint a vasút és a Horvát István út által határolt területen épül” – tudjuk meg az írásból, mely szerint a már álló épületek egyikében 117, a másikban 80 lakás lesz. „A második ütemben további négy ház épül a már említett utcák által határolt területen. Ebből három 11 szintes lesz, egy pedig ötszintes. A hat épületben összesen 683 lakást foglalhatnak majd el a boldog bérlők, tulajdonosok. Minden lakás összkomfortos lesz, központi fűtéssel, melegvíz szolgáltatással.” Az akkori tudósítás elárulta azt is, hogy a lakásokon kívül 16 munkahelyes orvosi rendelőt, 75 gyereket befogadó óvodát és 800 négyzetméter alapterületű üzletet is megálmodtak.

1983. július 29-én pedig érdekes párhuzamba vonták a nyári szezont az uborkaszezonnal. Az „Uborkaszezon a tartósító üzemben” című írás szerint azonban „A címben szereplő kifejezés nem azonos azzal a bizonyos uborkaszezonnal. Éppen az ellenkezője. A Fejér megyei Zöldért Vállalat fehérvári tartósító üzemében az uborka feldolgozása a csúcsot jelenti a munkában…” Tájékoztatják az olvasókat, hogy az uborka feldolgozása június elején kezdődött az üzemben. „Tőkés exportra 300 tonna csemegeuborkát készítettek. Jelenleg szovjet exportra dolgoznak, összesen 800 tonnát szállítanak majd. A tervek szerint belföldre 400 tonna csemegeuborkát készítenek. Előreláthatóan augusztus végéig tart az uborkaszezon. Nagyon kellene még az eső, mert az uborkának is a szárazság a legnagyobb ellensége…”