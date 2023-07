Félnek, hogy folyton, állandóan csengene

1893 júliusának végén egy szarkasztikus kis írás jelent meg a Székesfehérvár és Vidéke lapban, a szerző a városházán „köszörülte a nylevét”. Íme: Készül a villamos óra. A rozoga városháza megint újságot kap. Már megkezdték a nagy teremben a villamos időjelző felállítását. Az időjelző Simor hercegprímás arcképének helyére jön. Talán jó lenne azt a villamos készüléket úgy berendezni, hogy valahányszor egyik vagy másik a zöld asztal mellett nagyon nagyot talál mondani, mindig hangot adna. Úgy mondják, hogy ezt az újítást azért nem merik behozni, mert félnek, hogy akkor folyton csengene.

Drasztikusan visszaesett a bambifogyasztás

Vártunk már a rekkenő hőség után egy kis „lazítást”, sóhajtozva lestük a kéklő eget, vajon mikor nyitja meg csatornáit, mikor „önt” egy kis enyhülést. A várt periódus megérkezett a múlt hét végén talán többet is kaptunk, mint vártunk Mit hozott megyei szinten a jó kiadós eső? – tette fel a kérdést több szolgáltatónak 1963 júliusának végén a Fejér Megyei Hírlap. A Szesz- és Szikvízipari Vállalat válaszából kiderül: Mintegy háromezer üveggel csökkent a város napi bambi szükséglete, pár percre „fellélegezhetünk” – mondja Falusi elvtárs, a vállalat főkönyvelője. Egyik napról a másikra esik a termelés, de ez csak átmeneti jellegű, hiszen visszajön még az „igazi” nyár, még ha sokan „öregasszonyok nyarának” tartják is, nekünk az is komoly erőpróba lesz... A Vendéglátóipari Vállalat is nagyon megérezte a hidegfrontot, mutatja ezt az is, hogy a korábbi hetek forgalmához viszonyítva a július végi „hideg” héten 50 ezer forinttal csökkent a bevételük agárdi és gárdonyi üdülőheleiken.