Dicséret a jó feketéért

1963 júliusában a fehérvári Béke kávézóban hétköznap és vasárnap is nagy volt a forgalom. A hétvégén autók százai álltak meg a sarki eszpresszó előtt, hogy a jó duplából friss erőt merítsenek. Többezer feketekávé fogyott el naponta és volt olyan rekordnak számító vasárnap, amikor 6000 duplát és szimplát fogyasztottak el a vendégek. Hatvan évvel ezelőtt tért be a kávézóba a Magyar Rádió néhányriportere, akik nem csak élő szóban, hanem a rádió hullámhosszán keresztül a Zenés Posta című műsorban muzsikával is köszöntötték Kormos Istvánnét és Mórócz Józsefnét a két kávéfőzőt, akik nemcsak szívvel és zaccal főztek, hanem a megfelelő fekete kávé adagot is beletették valamennyi duplába és szimplába.

Bővült az agárdi kemping

Elsőosztályú faházakkal bővítették az agárdi kempinget 1973 nyarán. A Fejér megyei Idegenforgalmi Hivatal Velencei-tavi táborát ugyanis mind több külföldi és hazai nyaraló kereste fel, s így szükségessé vált, hogy „összkomfortos”, szálláshelyeket is létesítsenek, öt faházat — a Budapest környéki Tüzép által készített típusokat — állítottak fel, s ezekben összesen negyven nyaraló számára nyújtanak kényelmes szállást. A korszerű faházakat gyorsan birtokukba is vették a vendégek.

Sárbogárdi siker

Budapesten a Fehér úti pályán bonyolították le, ötven évvel ezelőtt az íjászok országos egyéni rövidtávú bajnokságát. A versenyzők 30 és 50 méteres távon mérték össze tudásukat. A hírlap szép sárbogárdi sikerről számolhatott be. A felnőtteknél Ács István a Sárbogárdi Volán versenyzője 1171 körös teljesítménnyel országos bajnokságot nyert. A második helyen Angyal (Pécsi Vízügy), a harmadikon Farkas (Bp. Építők) végzett. 4. Németh György, ugyancsak a Sárbogárdi Volán íjásza lett.