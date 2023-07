Elrettentés helyett kedvcsináló

Hatvan évvel ezelőtt a hibákat is meglátó, szemfüles újságírók rávilágítottak pár hibára a városban. Az olvasókat azonban nem elrettentette a szeméttelepekről készült beszámoló, hanem egyenesen arra buzította, hogy tegyék oda ők is a saját hulladékaikat. A Fejér Megyei Hírlap 1963. július 24 megjelent, Megírtuk — nem sok a foganatja című cikkben ez áll: Ha valaki megkérdezi, hogy mi különösebb látnivaló van a Béke téren, akkor nem az állomásépület, nem a tarka virágágyak és a nagy forgalom jut az ember eszébe, hanem egyéb. Olyasmi, ami dekorációja ugyan a térnek, de negatív előjellel. A köztisztasági állandó bizottság például július 19-én reggel hat órakor a következő kollekciót vehette szemügyre: tizenhat gyümölcsös és egyéb láda, négy szénsav-palack, deszkatörmelék, 12 kiselejtezett öltözőszekrény, 13 tejeskanna, kenyeres vesszőkosár, és a csatorna rácsa körül légy csábító mocsok. Már megírtuk nem egyszer. Egy másik nevezetes állomás a Balatoni út elején „keletkezett” szeméttelep. Erről is írtunk néhány hete. Nos, itt van eredmény, mert ma már kétszer annyi szemét van itt, mint egy hónappal ezelőtt. PJD

Valamiért nem tudtak vizet vinni a Volgával

Arról is a hatvan évvel ezelőtt, ezen a napon megjelent hírlap ír, hogy szomjaznak az aratók és a szántást végző munkások. A szerző így írt erről: -A kánikulai forróságban az emberek szívesen csillapítják szomjukat egy pohár sörrel, vagy egyéb hűsítő itallal, jobbhíján egy pohár vízzel. Erre meg is van a lehetősége mindazoknak, akik városokban, vagy községekben akarják felüdíteni magukat. De mit csinálnak azok, akik a rekkenő hőségben kint a határban szorgoskodnak: aratnak, csépelnek, szántanak? Joggal gondolhatná bárki, hogy e tekintetben nincs különösebb gond. Ha sör, vagy egyéb hűsítő ital nem is, de víz korlátlan mennyiségben áll rendelkezésükre a mezők dolgozóinak. Sajnos, a tapasztalatok nem ezt mutatják. A közelmúltban a rácalmási határban arató két traktorost látogattunk meg. A hőség szinte elviselhetetlen volt. Annak ellenére, hogy a két traktoros kora hajnalban kezdte a munkát vizet csak fél 11-kor vittek ki részükre. Csütörtökön a lajoskomáromi határban szántótraktorosokat, vasárnap a váti és a tabajdi határban kombájnosokat látogattunk meg. — Van-e ivóvizük? — kérdeztük Ugyan kérem... — legyintettek nem kevés bosszúsággal. PJD

A mesterséges intelligencia hajnala

Negyven éve, még azt sem nagyon tudtuk, mi az a számítógép, vagy ha igen, akkor féltünk, hogy ránk dől az a hatalmas bútor, amit mi kétajtós szekrénynek hittünk, pedig vagy memória volt, vagy annak az akkumulátora. De már akkor is tudott ártani, derül ki a Fejér Megyei Hírlap 1983. július 24-i számából. Mint hajdanában az első háziállatok, manapság a komputerek az ember megbízható segítőtársai. De vajon mindig megbízhatunk-e bennük? Egy szerencsétlenül járt ismerősöm példája azt bizonyítja, hogy nem. Súlyos érszűkülete miatt amputálták a fél lábát, s ő az első elkeseredés után türelmetlenül várta, hogy megkapja a műlábát. Elképzelhető a csalódása, amikor a műláb jó öt centivel hosszabb volt, mint a másik. A Művégtaggyárban ugyanis a világosan látható tény ellenére nem voltak hajlandók kijavítani a hibát. — Jónak kell lenni annak a lábnak, hiszen a komputer számolta ki minden adatát — mondták. Úgy tűnik a komputerek még nem elég szelídek. Pontosabb adatokkal kellene etetni őket, de még ezek után sem szabad teljesen megbízni bennük. A kutya is akkor lesz igazán hűséges, ha néha szigorúak vagyunk hozzá. PJD

Lyukat kellet volna beszélni a döntéshozók hasába

Húsz éve hasbeszélőkről és három hajónyi rendőrgyerekről írt a hírlap július 24-én. A szerző így köti össze a vidám nyarat és a mindent eladni vagy épp megszerezni vágyást: A dunaújvárosi Vágó Eszter a tábori Ki mit tud?-on hasbeszéléssel, hasénekléssel jutott volna tovább. Juhászné Ihász Magdolna - a gyerekek „anyánk helyett apánk” felnőtt kísérője -, a Független Rendőr Szakszervezet megyei választmányának nevében számolt be a kellemes, izgalmas napokról. A dunaújvárosi rendőrgyerekek Balatonkenesén, a DVG. Rt.-Dunaquaterm üdülőjében vertek tanyát, de három hajóval bejárták a Balatont is, amit köszönnek Horváth László századosnak. Volt közlekedésbiztonsági vetélkedőben részük, bátorságpróbán keresték meg az egyik elrabolt táborvezetőt, focimeccs, színvonalas asztalitenisz-bajnokság szerepelt a programban. A számháború győztese Tenk Judit és a piros csapat lett. A gyerekek köszönik a szép napokat a támogatóknak, de szomorúak, mert el akarják adni az üdülőparkot.