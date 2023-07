150 éve vadásztak a Sóstón

Habár jó néhány régebbi kiadású hírlapunkat olvastam már, amikor évfordulós emlékek után kutattam, de olyannal még nem találkoztam, mint legutóbb, amikor az egyik 1973-ban kiadott lapszámunkban a 100 – most már 150 – évvel ezelőtt történteket idézték fel. „Hol vadásztak a Fehérváriak?” címmel arról írta, hogy 1873. július végén megkezdődött a vadászat a Sóstón, ahol többek között vadkacsákat is lőttek.



Amennyire hűsítő, annyira veszélyes

Elszomorító statisztikai adatról adtak hírt 40 évvel ezelőtti július 15-i lapszámunkban, amikor arról számoltak be, hogy hány embert kellett kimenteni a vízből, valamint hányan vesztették életüket az úszni nem tudás miatt a nyári időszakban. Mint írták, sok volt a 14 év alatti, illetve a 14 és 18 év kor közötti, akik sajnos túl bátran, ittas állapotban merészkedtek be a víz sűrűjébe. Habár a vízimentők rengeteg embert kimentettek, volt, akit már nem tudtak.



Még a postában is figyeltek a divatra

Van, aki követi, van, aki nem, de az kétségtelen, hogy mindig is volt és lesz. De számít-e mindenhol, hogy mibe van az ember? Számít-e egy szolgáltatónál, hogy mit viselnek a munkáltatók? Nos, ma erre könnyű válaszolni, hiszen egyértelműen igen, de azt nem gondoltuk volna, hogy erre már 30 évvel ezelőtt is ekkora hangsúlyt fektetettek a munkáltatók. 93’-as lapunkban írják ugyanis, hogy új ruházatot kellett viselniük a posta dolgozóinak, ami megfelel a cég arculatának, azaz összhangban van a piros postaládával és a zöld postakocsival. Sőt olyannyira fontosnak tartották, hogy a téli-nyári kollekció közel 40 termékből állt, így lehetővé tették azt is, hogy dolgozók kedvük szerint állítsák össze a napi munkaruhájukat.