Az 1973. július 14-i Fejér Megyei Hírlapban megemlékezett a tudósító arról, hogy Velencén, a Fejér megyei Növényvédő Állomáson Fejér megyei borok versenyét tartották. Mint kiderül az írásból, „A megye bortermelő gazdaságai és egyéni termelői 100 bormintát küldtek be a versenyre. A biztosság megállapította, hogy a tavalyi kedvezőtlen időjárás ellenére is javult a borok minősége. 37 mintát aranyéremre, 38-at ezüstre, 20-at bronzra, ötöt pedig céllevélre találtak érdemesnek. A versenyen a legsikeresebben a Móri Állam, Gazdaság borai szerepeltek. A móriak nyerték el a verseny vándorserlegét is. A második helyezést a Badacsonyi Borforgalmi Vállalat szerezte meg, a harmadik helyre pedig az Etyeki Célgazdaság borai kerültek. Odaítélték a verseny díjait is. Az első díjat a Móri Állami Gazdaság 1970-es évjáratú savionja, a második díjat a pázmándi Ültetvénytervező Vállalat 1972. évjáratú hárslevelűje, a harmadik díjat pedig a Badacsonyvidéki Borforgalmi Vállalat 1971. évi rizlingszilvánija nyerte.”

Tíz évvel később, 1983. július 14-én arról adott kishírt a lap, hogy a Művelődési Minisztérium az idei évben is értékelte a múlt év képző- és iparművészeti teljesítményeit, s a legkiemelkedőbbeket nívódíjjal jutalmazta. A hír apropója, hogy „Nívódíjat kapott Székesfehérvár kétszeres Munkácsy-díjas festőművésze, Áron Nagy Lajos is, a budapesti Csók István Galériában tavaly nyáron rendezett kiállításáért.”