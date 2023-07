Jöhet az új posta!

Igazi örömhírt kaptak a Sárbogárdhoz tartozó településrész lakói 1893 júliusában. A Székesfehérvár és Vidéke cikke szerint „Sár-Szent-Miklós község lakossága folyamodott, hogy a községükben posta hivatal szerveztessék. A soproni posta igazgatóság pártoló javaslattal küldötte le a kérvényt vármegyénk közigazgatási bizottságához, mely mai ülésében tárgyalta az ügyet és helyt adott a község kérelmének.”

Tüzes kérdések

Ugyancsak 1893-ban apró tűzesetekről számoltak be a megyeszékhelyen. S noha az okokról az írásban szó nem esik, párhuzamot lehet vonni a napjainkban is sokszor előforduló sajnálatos tűzesetekkel, amelyekben családi házak vagy gépjárművek az érintettek. A Székesfehérvár és Vidéke százharminc évvel ezelőtt megírta: „Két kisebb tüzeset volt vasárnap reggel Gerdán Mihály sörpincze-utcza 7. számú házában és ifj. Lits Ferencz királykut-utcza 7-dik szám alatti házában gyulladt ki a szemétdomb. A tüzet mindkét házban még idejekorán észrevették és csakhamar el is oltották.”