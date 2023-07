A nyári időszakban számos önkormányzati fenntartású intézményben zajlik felújítás Székesfehérváron. Így van ez a Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodájában is, ahol – mint megtudtuk az önkormányzattól -, részleges felújítási munkákat végeznek. A pénteki napon például daruval érkeztek a kivitelezők a helyszínre, hogy a külső épületmunkákat elvégezhessék. A Tóvárosi óvoda épületén sok minden történik ezen a nyáron: felújítják a személyzeti öltözőt és a vizesblokkot, de sorra kerül a földszinti konyha és kiszolgáló helyiségeinek felújítása, átalakítása, valamint a mosóhelyiség is. Kicserélik az ajtót a gazdasági bejáraton, továbbá sor kerül a teraszburkolat részleges cseréjére, az udvari lépcső és az árnyékoló felújítására is.

A feol.hu kérdésére az önkormányzat elárulta: az épület játszóudvar felőli oldalán lévő, az időjárásnak kitett terasz burkolatának és fedésének felújítása, korszerűsítése az épület állagvédelme miatt szükségszerű. A több napon át tartó, jelentős zajhatással járó vésési munkák elkerülésének érdekében a jelenlegi munkafázis során a kivitelező a hely adottsága miatt nagyméretű autódaru segítségével, egy nap alatt leemelte a vasbeton árnyékoló lamellákát. A megmaradó fém tartószerkezetre ezt követően polikarbonát fedés kerül, így egy a gyerekek által is használható fedett terasz alakul ki.