Június végén a település önkormányzata közösségi oldalán jelentette be, hogy végleg bezárja patikáját az Arany Sas Gyógyszertár Bt. – Elkezdtük megkeresni a környék településein működő gyógyszertárak üzemeltetőit, hátha akad köztük olyan, aki vállalja a mi patikánk működtetését is – mondta a feol.hu kérdésére Németh Norbert, polgármester, aki azonban nem túl bizakodó a kérdésben. Úgy véli, a kistelepülések nincsenek könnyű helyzetben, hiszen az ott lakók többsége a közeli nagyobb városokba jár dolgozni, ahol többek között a gyógyszereit is be tudja szerezni, így nem éri meg a falvakban patikát (sem) működtetni. – Nálunk is csak az vásárol helyben – és nem csak a gyógyszerekre igaz ez – aki valamiért nem tud beutazni a városokba. Az ilyen emberek száma azonban nem túl nagy, rájuk nem lehet üzletet alapozni – tette hozzá.

Száron egyébként 2021 óta nincs állandó háziorvos, a rendeléseket helyettesítőkkel látják el. Az állandóan változó rendelési idők sem kedveznek egy állandó patika fenntartásának, mert ahhoz a gyógyszertári nyitvatartás nehezen tud alkalmazkodni, – véli a polgármester, aki szerint a község negatív spirálba került az egészségügyi ellátás terén.

Németh Norbert ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy akiknek a községben segítségre van szüksége gyógyszerkiváltásban, Szoboszlai Zoltán alpolgármestert kereshetik a 70/529-2349-es telefonszámon.