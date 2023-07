Amikor Vörös Ferencnét, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjét arról kérdeztem, melyek a legjellemzőbb bűncselekmények a nyári időszakban, a szakember úgy fogalmazott, tulajdonképpen azok, amelyek most előfordulnak, valamilyen szinten ott vannak a hétköznapokban. – Akár turistaként, akár strandolóként, akár helyi lakosokként a strandlopásokra oda kell figyelnünk. Mindenki azért megy oda, hogy egy picit felszabadultabban érezze magát, és nem minden esetben figyelnek arra, hogy a vagyontárgyak megőrzése hogyan tud megvalósulni – mondta a szakember. Kiemelte, kollégáival mindig hangsúlyozzák, az autókkal lehetőség szerint mindenki kijelölt parkolóhelyen álljon meg, hiszen ott nagyobb a forgalom. – Az utastérben ne hagyjunk értékeket! Lehet, hogy az otthagyott táskában igazából nincs is érték, de ezt az elkövető nem tudja. Tegyük olyan helyre, ahol nem látható, például a csomagtérben helyezzük el. Ha autóról beszélünk, fontos felhívni a figyelmet, hogy gyereket és kisállatot ne hagyjunk az utastérben rövid időre se, hiszen nagyon gyorsan felmelegszik – hangsúlyozta Vörös Ferencné.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője kiemelte, a strandokon lehetőség szerint ne használjuk a „törölközőszéf” módszerét értékeink megőrzésére. – Azokon a strandokon, ahol van rá lehetőség, használjunk értékmegőrzőt. Előfordulhat, hogy ezt nem tudjuk megoldani, nincsen értékmegőrző. Ilyenkor, ha többen vagyunk, mindig maradjon ott egy személy, aki őrzi az értékeket – emelte ki Vörös Ferencné.

Ezekben a hónapokban többen használják a tömegközlekedési eszközöket is. Bár a buszokon, vonatokon történő lopások nem feltétlenül sorolhatóak a nyári bűncselekmények közé, érdemes odafigyelni, hogyan pakolunk bele a táskába. – Ha a táska tetejére tesszük a pénztárcánkat, esetleg beszélgetünk az útitársunkkal, nem figyelünk oda, nyilván sokkal könnyebben eltulajdonítják. Én azt javaslom, hogy az értékeinket, a pénztárcánkat, az okmányainkat mindig a táska aljára, vagy olyan helyre tegyük, ami jól elzárható és ezzel megakadályozzuk, hogy ezekhez hozzá tudjanak jutni – emelte ki a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.

A nyár a fesztiválok időszaka is, ám ezeken a rendezvényeken is érdemes fokozottan figyelni értékeinkre. Vörös Ferencné kiemelte, csak olyan dolgokat vigyünk magunkkal, ami feltétlenül szükséges. – Egy időben gyakori volt, hogy a szórakozó személyekről tulajdonképpen észrevétlenül letépték a nyakláncokat, karkötőket. Én azt javaslom, hogy ha ilyen helyre megyünk, és mindenképpen fel szeretnénk venni az ékszereket, akkor azokat rejtsük a póló alá, és úgy viseljük, hogy ne lássák azokat – fogalmazott a szakember. Vörös Ferencné arra is felhívja a figyelmet, hogy a drágább elektronikai eszközökkel, telefonokkal ne hivalkodjunk. Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője úgy fogalmaz, ha van rá lehetőség, a fesztiválokon is érdemes értékmegőrzőt használni, de a legjobb megelőzés, ha értékeinket otthon hagyjuk, és nem is adunk arra lehetőséget, hogy áldozattá váljunk.