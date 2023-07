Az elszálló árak miatt jóval kevesebben választják a magyar tengert a nyaralni vágyók, hiszen egy hosszú hétvége vagy egy egyhetes balatoni nyaralás árából már a legközelebbi tengerpartra is el tud látogatni egy család, így nem meglepő, ha inkább azt választják. Sokaktól hallottuk, de a saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy a szolgáltatók árától kezdve a büféken át az apartmanokig iszonyatosan megemelkedtek az árak. Limonádé, lángos, hot-dog, hekk, mindegy mit választ az ember, igencsak a zsebébe kell nyúlni, pláne akkor, ha egy többtagú család szeretne megebédelni egy Balaton-parti büfében.

Fotó: FMH-Archív / PT

Kíváncsiak voltunk, hogy vajon itt, a Velencei-tó környékén is ennyire elszálltak-e az árak, így utána jártunk, hogy mekkora az árkülönbség a strand egyik közkedvelt ételénél, a lángosnál. Míg a Balatonon - a legtöbb helyen ezzel az árral találkoztunk - akár 2000-2500 forintot is elkérnek egy sajtos-tejfölös lángosért, addig Velencén azért valamivel barátibbak az árak. Két büfébe látogattunk el, ahol a példánál maradva, egy sajtos-tejfölös lángosért 1550 forintot kértek el, ami szintén nem túl olcsó, de azért kedvezőbb. Kicsit odébb, de még szintén Velencén a legolcsóbb sima, feltét nélküli lángost 700 forintért, míg a legdrágábbat, gazdagon sajttal, tejföllel, lilahagymával megpakoltat 1400 forinttal árulták. Majd Velence után Gárdonyba is ellátogattunk, ahol szintén hasonló árakkal találkoztunk, itt 900 és 1300 forint között mozogtak a lángosárak.

Habár fontos tény, hogy a lángos alapanyai is jócskán megdrágultak az előző évhez képest, valamint a két tó és annak környéke nem összehasonlítható, de azért ez az ár egy darab olajban sült lágytésztáért és némi sajtért, tejfölért talán sok.