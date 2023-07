Mint ismert, a Depónia Nonprofit Kft. Csalára költözését követően gyakorlatig teljesen kiürült ez a terület, s az önkormányzat szavazást indított, milyen funkciót látnának itt szívesen az emberek. Sokfajta javaslat érkezett, köztük igen sokan gyermekjátszót vagy éppen élményfürdőt szerettek volna, de a jelenlegi helyzetben a parkoló kialakítása segítene a legtöbbet a környéknek, és később talán a funkció is változhat majd.

A tervek tehát elkészültek, s most majd a közgyűlésnek kell döntenie, hogy biztosítja-e a városgondnokság számára a kialakítás költségeit. Mivel itt közvilágítást is kell építeni, kialakítani a kijutási s a bejutási lehetőségeket, illetve bizonyos raktárépületeket le kell választani, azért ez nem „két fillér”, de a tervek szerint az ügyben hamarosan dönthet a közgyűlés, és még idén megkezdődhet a munka, így a jövő év elején remélhetőleg átadható az ideiglenes gyűjtőparkoló, mely a tervek szerint ingyenes lesz. Ha elkészül, a Malom utca parkolási rendjét is át lehetne alakítani, amely most mindennek mondható, csak rendezettnek nem.

Hogy mi lesz később a terület sorsa, az még nem dőlt el, de egy biztos: a terület egy kisebb részét majd a Kríziskezelő Központ kapja meg úgynevezett „alacsony küszöbű ellátás” biztosítására. Ezzel azoknak is tudna a város például a nagy hidegekben segíteni, aki nem tudják betartani a hajléktalanszálló házirendjét és ezért gyakran a közterületeken tartózkodnak.