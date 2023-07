Amint arról több cikkünkben is beszámoltunk, a Bodrogi, Sió, Kertész, Gaja, Régi Csóri útlakói megelégelték azt a közlekedési káoszt, amit az a sok autós okoz, akik az Új Csóri úton kialakuló torlódás megkerülése érdekében ezekbe a kis utcákba hajtanak be. Teszik mindezt annak ellenére, hogy a kresz szerint ezekbe a keskeny utcákba tilos behajtani, amelyet tábla is jelez.

Fotó: Szigli István

Az ügyben több lakossági fórumot is tartott Szigli István, a körzet önkormányzati képviselője. Mint tőle megtudtuk, elkészültek a szóban forgó utcák fizikai zárását, gyakorlatilag zsákutcává alakítását segítő nagyméretű növényládák. Ezek segítik azt augusztus 1-től, hogy az átmenő forgalmat megszüntessék. Ezek alapján tehát a Gaja és a Sió utcába csak a Régi Csóri útról lehet majd behajtani. A Bodrogi, a Gaja, a Sió és a Kertész utca, valamint a Kertész köz tehát zsákutca lesz augusztus 1-től.

Azt csak halkan, kérdésként tesszük hozzá, hogy vajon ez a lezárás okoz-e forgalomnövekedést a Dráva utcában, s ha igen, az ott lakók nem kérnek-e majd hasonló megoldást?