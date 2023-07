Az elmúlt években többször is foglalkoztunk azzal, hogy a fehérvári belváros kövezetét átszelő, világító led-fénycsíkok gyakran meghibásodnak. A konstrukciót számtalanszor javították, de ezek a javítások átütő eredményt valójában nem hoztak, a világítás egyes részei hol működnek, hol nem. Éppen ezért megkérdeztük Székesfehérvár polgármesterét, született-e valamilyen ötlet arra, miként lehetne kiváltani, más módon helyettesíteni a kanyargó led-indát.

- Fontos önkritikával, kritikával élni ebben az ügyben, még akkor is, ha én nem vagyok tervező. Szerintem ki kell mondani, egy tervezői hiba történt. Maga az elképzelés, miszerint fénycsíkok hálózzák be esténként a belváros utcáit, alapvetően egy nagyon jó, a fehérváriak által is támogatott elképzelés volt. Ám az látszik, hogy a technológia jelenleg nem tudja garantálni azt, hogy a led-csíkok folyamatosan, üzembiztosan működjenek – osztotta meg a feol.hu érdeklődésére a véleményét az ügyben Cser-Palkovics András. Hozzátette, amikor rendben világít, világított az inda, nagyon hangulatosnak találták azt a belvárosban sétálók.

- Sajnos a ledeket fedő üveg nem bírja a terhelést, könnyen törik, emiatt viszont a világítás nem működik, folyamatos a javítási, karbantartási munka, a szakemberek soha nem érnek a végére. Érkezett szakmai ötlet a javításra, a műszaki tartalom teljes átalakítására a Városháza díszkivilágítását kiépítő – és szerintem nagyon jó munkát végző – cégtől, de ez mintegy 600 millió forintos munka lenne, és ennek az összegnek véleményem szerint fontosabb fejlesztéseknél van most a helye. Mindezek alapján arra jutottunk, hogy egy teljesen más típusú megoldás lenne a legjobb: egy kővel történő helyettesítésben gondolkodunk – mondta el Cser-Palkovics András. Mint megtudtuk, a Városfejlesztési Kft. már elkezdte az előkészítő munkát. Várhatóan kialakítanak majd a belváros egyik oldalutcájában egy szakaszt, ahol „tesztelni” lehet a köves megoldást. Ha ennek a megoldásnak pozitív lesz a visszhangja, akkor az addigra elkészülő költségbecslés ismeretében már el lehet dönteni, hogy több ütemben vagy egyszerre legyen-e a csere.

Sajnos az üveg és a fém találkozása a hőtágulás miatt is "nehéz eset", az üveg gyakran betörik, így a víz befolyik a ledek közé és máris tönkremegy a világítás

Fotó: Fehér Gábor

Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta, hogy a díszburkolat összességét nagyon szeretik a fehérváriak, a sétálóutcát belakták az emberek. Az pedig külön öröm, hogy a köztulajdonban és egyházi tulajdonban lévő épületeken túl a magánépületek is egyre jobban megújulnak.

- Ezt egyébként az idelátogató turisták, vagy éppen a városházára érkező delegációk tagjai is gyakran megjegyzik, s olyan is van, aki egy évtized után újra Fehérváron járva döbben rá, milyen nagy a változás. Ezt néha érdemes tudatosítani magunkban, hiszen aki itt él, hajlamos csak a problémákra fókuszálni – és ez alól a polgármester sem kivétel –, de tudni kell néha megállni, örülni annak, ami megszépült az elmúlt évek alatt!