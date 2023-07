Az Élet létfontosságú gyógyszerek nélkül – Önök szerint jogos a felháborodás? című cikkünk hétfőn jelent meg, amellyel kapcsolatban Bechtold Péter bakonycsernyei háziorvos levelet írt szerkesztőségünknek. A háziorvostól engedélyt kértünk, hogy a nekünk írt levelet leközölhessük a nyilvánosság előtt. Doktor úr ehhez hozzájárult, ezért levelét változtatás és rövidítés nélkül közöljük.

"Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Borsányi Bea!

Hivatkozva a Szent György Kórház SBO Ambulanciáját is inszinuáló cikkére és a KÓRHÁZ közleményére: Nem először fordul elő, hogy egészségügyi témában pontatlanságot olvasok, ezt már jeleztem is. Mi érdeke fűződik a magyar egészségügy lejáratásához? A hivatkozott eset egyértelműen a beteg nemtörődömsége miatt alakult ki, hiszen az utolsó pillanatban próbált meg gyógyszert íratni. Az EESZT utóbbi hetekben tapasztalt alkalmatlansága miatt a háziorvosa felajánlotta a biztos megoldást, ő azonban nem élt vele. Majd ezután randalírozott az ügyeleten (NEM az SBO-n). Még rendőr is érkezett. Szombaton nem érte el a betegjogi képviselőt! Milyen érdekes, ugye? És ebből kerekedik egy a kórházat vádoló cikk. A beteg nem tudja a saját dolgait intézni, azt sem tudja hol járt, hogy milyen nap van. És ebből kanyarítanak egy ilyen írást. Talán inkább arról kellene írni, mi tartozik a sürgősségi ellátás körébe, ahogy a kórházi közlemény erre utal is. Rajta, még nem késő, hiteles tényeket közölni!

Tisztelettel: Dr. Bechtold Péter"

***

Elnézést kérünk!

Hétfőn megjelent Élet létfontosságú gyógyszerek nélkül – Önök szerint jogos a felháborodás? című cikkünk nyomán ezúton szeretnénk elnézést kérni azoktól, akiket esetleg félrevezettünk!

A cikkben leírt esetet egy vidéki férfi osztotta meg velünk, aki azt állította: a sürgősségin nem kapott segítséget, miután nem sikerült a rendszeresen szedett vérhígítóját időben felíratnia. Mint ahogy azt tegnap megjelent írásunkban közültük: a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban kivizsgálták az esetet és kiderült, a férfi nem hozzájuk, hanem a kórháztól nem messze található felnőtt orvosi ügyeletet kereste fel szombat reggel. Azaz, az általa használt sürgősségi kifejezés nem a kórházra vonatkozott. Ezúton, még egyszer hangsúlyoznánk: fontos különbségről van szó, többek között azért is, mert a felnőtt orvosi ügyelet nem a megyei kórház üzemeltetésében működik.

A feol.hu-nak nem állt szándékában mulasztással megvádolni a kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályát, és nem áll szándékunkban megvádolni a felnőtt orvosi ügyeletet sem, hiszen – hangsúlyozzuk – a jelzett cikkben nem foglaltunk állást, csupán leírtunk egy történtet, amivel minket megkerestek.

Ezúton is elnézést kérünk mindenkitől, akit esetleg a cikk félrevezetett!