Ahogy arról korábban írtunk, a településen áll a bál az iskola körül, ugyanis egy tavaly decemberi törvénytervezet lehetővé tette a jelenlegi egyházi fenntartású intézményeknek, hogy az általuk működtetett ingatlanok tulajdonjogát megszerezzék. Tordason a Don Bosco Nővérek benyújtották az igényüket az iskolára, amit nem kis felháborodással fogadtak a faluban. Legalábbis a lakosok egy része, akik az egyik képviselő kezdeményezésére aláírást is gyűjtöttek, amivel szerették volna elérni, hogy a Nővérek visszavonják az igényüket. Az íveket összesen 631 fő írta alá, ám az akció kezdeményezői nem az aláírásokat tartalmazó gyűjtőíveket adták át az iskolát fenntartó rendnek, csak az összegyűlt aláírások számát közölték velük júniusban. A Nővérek – akiket korábban mi is megkerestük, ám nem nyilatkoztak a Tordason kialakult helyzetről - továbbra is fenntartják az igényüket.

Juhász Csaba polgármester jogászt is hívott, hogy kiderítsék, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak az iskola épületének megtartására. Kiderült: semmilyen. Az önkormányzatnak nincs választása, ha a Nővérek igényt tartanak az iskolára, meg is kapják. Ekkor vetődött fel az ötlet, hogy

a tulajdonjog átadása előtt kössenek a fenntartóval egy külön megállapodást, amibe beleírják, mit kér és mit vár el az önkormányzat az épület – fogalmazzunk így - átadásáért cserébe.

Ezt a tervezetet tárgyalta csütörtök reggel a képviselő-testület. A dokumentumban többek között megfogalmazták, hogy nem az egész ingatlant – tehát a teljes telket, amin az épület áll -, csak annak egy részét kapják meg a Nővérek, akik vállalják, hogy nem változtatják meg az iskola nevét és továbbra is ingyenesen biztosítják az oktatást az odajáró diákoknak. Továbbá vállalják, hogy kizárólag a köznevelési törvényben rögzített köznevelési és ezzel közvetlenül összefüggő, sport, kulturális és hitéleti célokra használják az épületet, amire jó gazda módjára vigyáznak és a használat során felmerült, szükségessé vált karbantartásokat is elvégzik, hogy megóvják az épület állagát. Arról is szó van benne, hogy a tervezett beruházásokat előzetesen egyeztetik az önkormányzattal és figyelembe veszik az ötleteiket, javaslataikat is. Vállalják továbbá– áll a tárgyalt dokumentumban -, hogy amikor a tulajdonjog visszaszáll az önkormányzatra, a Nővérek nem fizettetik meg utólag vele a saját erőforrásból, általuk végzett fejlesztéseket, beruházásokat.

A Nővérek az előzetes megállapodástervezetben foglaltakat mind elfogadták. Ennek ellenére, azt a csütörtöki ülésen csak a polgármester szavazta meg, a képviselők egyike sem támogatta.

Hogy miért? - Mert nem szeretnék semmilyen formában átadni az iskola tulajdonjogát az azt fenntartó rendnek – fogalmazott Juhász Csaba, aki arra a kérdésre, hogy mi következik most, így válaszolt: - Az iskola sorsa a Don Bosco Nővéreken múlik, akik a mai ülésen hozott határozatunk ismeretében eldöntik, bírósághoz fordulnak-e a törvény által biztosított joguk érvényesítése érdekében, vagy sem.

Ennek a történetnek tehát biztosan lesz folytatása!